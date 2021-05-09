В селе Кабанск в Бурятии открыли Аллею Славы

На Аллее Славы установлены памятные бюсты героям-землякам
На центральной площади села Кабанск в Бурятии открылась Аллея Славы.
Торжественный митинг начался с приветственного слова представителей администрации. Затем участники митинга почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне. Салютная группа росгвардейцев произвела троекратный залп из боевого оружия.
На Аллее Славы установлены памятные бюсты уроженцам Кабанского района, Героям Советского Союза Борису Быстрых, Василию Истомину, Ивану Котову, Василию Морозову, Михаилу Федотову, трём полным кавалерам орденов солдатской Славы Ивану Быкову, Петру Попову, Николаю Суворову, а также памятник Герою социалистического труда Наталье Коневой.
По информации Росгвардии по Бурятии
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На Аллее Славы установлены памятные бюсты героям-землякам
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