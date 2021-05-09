В Улан-Удэ открыли памятник полевой медсестре













В преддверии Дня Победы в Улан-Удэ восстановили памятник медицинской сестре полевого подвижного госпиталя, уроженке города Горловка Донецкой области Украины Екатерине Радченко.Инициативу взяли на себя ветеран вооружённых сил и труда Виктор Мизонов, министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова и ассоциация средних медицинских работников республики.7 мая на Заудинском кладбище Улан-Удэ состоялось открытие памятника, сообщили в минздраве Бурятии.Екатерина Радченко родилась в 1922 году, в годы войны была медсестрой полевого подвижного госпиталя.Получила тяжелое ранение в левое бедро с повреждением кости с осколком мины. Рана дала осложнение и привела к гангрене пальцев левой ноги.В декабре 1942 года была доставлена в эвакогоспиталь № 1487 Улан-Удэ. Скончалась на операционном столе 8 февраля 1943 года.Ей был всего 21 год.