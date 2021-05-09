В Бурятии посадят буддийский сосновый бор

Лама связал массовую вырубку деревьев в Бурятии с потерей самобытности, культуры и языка
В Курумканском районе Бурятии появится буддийский сосновый бор. Его разобьют возле Курумканского дацана. Настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) пригласил верующих принять участие в посадке саженцев.
- Появилась идея посадить буддийский сосновый бор. По согласованию с местным лесничеством выбрано место за территорией дацана, у кромки леса. Приглашаю верующих на посадку саженцев сосны 14 и 22 мая сего года. Точное время объявим позже, поближе к тем датам. Возможно, что всё высадим и в первый день, т.е. 14 мая. После посадки нужно будет огородить саженцы, чтобы скот не потоптал и не съел их. Эту акцию будем проводить ежегодно в мае. Приходите с детьми, подайте пример, пусть они запомнят место посадки. Сейчас есть большая надежда, что там саженцы приживутся, ведь у края леса и поблизости растут сосны, - пояснил Еши Намжил лама.
Также он призвал жителей Бурятии и всех верующих из других регионов сажать деревья – хотя бы по 12 саженцев в год.
- Можно посадить сосну, ель, пихту, любое хвойное дерево или куст в середине или в конце мая по месту жительства. Желательно учесть благоприятные для посадки дни. Лучшие дни для этого – на новой луне. В другие месяцы посаженные саженцы почему-то не приживаются. Еще один очень важный момент – это уход за ними (поливка и т.д.) в первые месяцы. Нужно учитывать грунт, место посадки. Если там когда-то росли сосны, тогда есть большая вероятность, что данные саженцы на этом месте смогут вновь вырасти. Вернуть своей родине былой облик, утраченную сакральную силу - в наших руках. Давайте ежегодно сажать хотя бы по 12 саженцев. Пусть это будет символом восстановления леса по отношению к 12-летней давности, - отметил лама.
Еши Намжил лама объясняет, что, согласно буддийским верованиям, вырубка лесов не только пагубно влияет на экологию, но и разрушает энергетику людей. Буддисты считают, что проявляется это в виде болезней или других видов страданий. Между тем, в последние десятилетия в Бурятии было вырублено огромное количество леса.
- С исчезновением леса, живности савдаки – духи местности слабеют, становятся весьма злобными. Иначе говоря, утрачивается сакральный дух местности, её одухотворённость, люди теряют свою самобытность, культуру и язык. Уверен, что повальная вырубка деревьев и является основной первопричиной утраты собственной самобытности и языка многих аборигенов. Для бурят таким деревом является, пожалуй, сосна. Отличным исправлением уже накопленной данной негативной кармы будет посадка местных деревьев и кустов. Не стоит испытывать судьбу и сажать какие-нибудь заморские деревья. «Чужие» деревья несут, содержат дух, энергетику своих, родных земель, т.е. представляют других савдаков. Поэтому такие насаждения будут нести энергетику раздора, конфликта. Ведь с чужими деревьями придут другие кусты, травы, цветы и животные. Может поменяться даже ландшафт. Изменится дух, энергетика местности. Затем придут чужестранцы, поменяется язык и т.д. и т.п. Основой нашего леса являются хвойные деревья, а именно сосна, кедр, лиственница и пихта. Из кустов наиболее распространёнными были черёмуха, рябина, багульник и т.д. Предлагаю ежегодно заниматься посадкой данных насаждений, которые на тонком уровне, на уровне энергетики со временем поднимут национальный дух, гордость и желание изучать, знать родной язык и культуру, - обратился настоятель Курумканского дацана.
В Бурятии посадят буддийский сосновый бор
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