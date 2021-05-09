В Бурятии прошёл велопробег «Километры Победы»





7 мая в Гусиноозёрске прошёл велопробег «Километры Победы 2021», посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.В мероприятии приняло участие 30 велосипедистов. Среди них были сотрудники полиции, а также члены Общественного совета при ОМВД России по Селенгинскому району, сообщили в МВД по Бурятии.В сопровождении экипажа ГИБДД велосипедисты проехали от площади Славы до 9 микрорайона и обратно.После велозаезда участники возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь» и обелиску «Павшим в годы Великой Отечественной войны». Память павших воинов почтили минутой молчания.