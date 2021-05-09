Бурятские каратисты завоевали восемь медалей в Крыму

Всероссийский турнир собрал почти 500 спортсменов



8 мая в городе Евпатория в Крыму завершились всероссийские соревнования по каратэ (WKF) «Кубок ТЭС». За медали боролись около 500 спортсменов из 21 регионов.



По итогам двух соревновательных дней команда Бурятии завоевала восемь медалей, сообщили в минспорта республики.



Две серебряные медали взял Раднаасамбуу Торбат в категории ката среди мужчин 16 лет и старше, и в категории кумитэ среди юниоров 16-17 лет до 55 кг.



Дети (паракаратэ):



I место - Данил Касьянов 1 ката ПОДА дети.

I место - Алдар Гунсуев ката ЛИН дети старше 10 лет,

II место - Максар Хамаганов ката ЛИН дети старше 10 лет,

III место - Максар Тубчинов ката ЛИН дети старше 10 лет,

III место - Мигмар Жигжитов ката ЛИН дети старше 10 лет,

III место - Арсалан Турлаков ката ЛИН дети до 10 лет.

