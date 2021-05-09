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Как Улан-Удэ отметит День Победы – программа 9 мая

Как Улан-Удэ отметит День Победы – программа 9 мая
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Байкал-Dailу» представляет программу мероприятий празднования 76-й годовщины Великой Победы

9 мая Улан-Удэ отпразднует 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Программа празднования, хоть и не слишком обширна, но всё же гораздо насыщенней прошлогодней. В 2020-м не было ни парада, ни «Бессмертного полка», ни толп людей, гуляющих на улицах. Лишь по центру Улан-Удэ прошёлся парад оркестров, да «фронтовые бригады» давали концерты во дворах ветеранов.

Сегодня праздничные мероприятия начнутся с открытия показа образцов военной техники, стоящей на вооружении в воинских частях Улан-Удэнского гарнизона. Выставка под открытым небом откроется на Мемориале Победы и будет работать с 08:00 до 21:00.

Парад Победы начнётся на площади Советов в 10 часов. С 6 часов главная площадь города перекрыта.

В параде примут участие 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники. Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии пройдут более тысячи военнослужащих.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 - символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной. Впервые по главной площади Улан-Удэ пройдёт боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». В составе колонны пройдёт современная военная техника – от бронеавтомобилей до реактивных систем залпового огня. Впервые на параде пролетят истребители СУ-30 СМ и штурмовики СУ-25.

На парад Победы допустят зрителей только с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19. Нужно будет представить: результат лабораторного обследования на коронавирус методом ПЦР (сроком давности – не более 72 часов до начала парада), либо результат экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2, либо медсправку о перенесённом в течение полугода заболевании коронавируса, либо сертификат с портала Госуслуг или справку о наличии профилактической прививки против коронавируса.

Шествие «Бессмертного полка», как и в прошлом году, состоится онлайн. Оно начнётся в 15:00 на одноимённом сайте. Для включения фотографий своих ветеранов в виртуальное шествие нужно было подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк», через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти».

Также онлайн вновь пройдёт международная акция «Рекорд Победы». В прошлые годы участники отжимались на площади Советов, сейчас же видеоотчёты с отжиманиями нужно выкладывать в соцсетях с хэштегом #рекордпобеды03. Всего будет выполнено 27 759 отжиманий (27 759 дней с окончания войны).

Праздничные мероприятия, изначально запланированные в парках, пройдут в домах культуры.

В СКЦ «Кристалл» (ул. Радикальцева,5а) с 14:00 начнётся литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!». Артисты поздравят пришедших с Днем Победы, споют и расскажут стихи о славном подвиге наших предков.

В КДЦ «Рассвет» (ул. Краснодонская, 2а) зрителей ожидает большая праздничная программа «Мы помним, мы гордимся!», старт которой будет дан в 17:30. В мероприятии примут участие творческие коллективы КДЦ «Рассвет». А в 20:00 в фойе пройдет программа вокально-инструментального ансамбля «Рассвет». Завершится мероприятие праздничным салютом в 21:30 в парке им. Д. Ж. Жанаева.

В Городском культурном центре (ул. Буйко,2а) праздничные мероприятия начнутся в 17:00. Здесь состоится концерт «Салют Победы». Реконструкция исторических событий пройдёт на придворцовой площади, а также здесь будет организован полевой кинотеатр.

На площадке у ДК «Забайкальский» (мкр. Забайкальский; ул. Совхозная, 50Д) с 11:00 будет организован митинг-реквием «Мы не забудем никогда…» В 11:30 в зале ДК жители микрорайона Забайкальский увидят театрализованный концерт «Дорога к Победе». В программе сценки, а также музыкальные номера о военной и послевоенной жизни.

КДЦ «Заречный» (ул. Кабанская, 49) представит праздничный концерт «Помним! Гордимся!» в 16:00.

Также в кинотеатрах ДК имени Вагжанова «Современник» (ул. Гарнизонная, 12) и ДК «Авиатор» «Седьмое небо» (мкр. Аэропорт,11) 9 мая состоятся показы новых фильмов.

Военный салют состоится в 22:00 на острове Комсомольский. Салют будет проведен 30 залпами с темпом в 15 секунд. Также в небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.

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День Победы
 
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