Как Улан-Удэ отметит День Победы – программа 9 мая

«Байкал-Dailу» представляет программу мероприятий празднования 76-й годовщины Великой Победы
9 мая Улан-Удэ отпразднует 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Программа празднования, хоть и не слишком обширна, но всё же гораздо насыщенней прошлогодней. В 2020-м не было ни парада, ни «Бессмертного полка», ни толп людей, гуляющих на улицах. Лишь по центру Улан-Удэ прошёлся парад оркестров, да «фронтовые бригады» давали концерты во дворах ветеранов.
Сегодня праздничные мероприятия начнутся с открытия показа образцов военной техники, стоящей на вооружении в воинских частях Улан-Удэнского гарнизона. Выставка под открытым небом откроется на Мемориале Победы и будет работать с 08:00 до 21:00.
Парад Победы начнётся на площади Советов в 10 часов. С 6 часов главная площадь города перекрыта.
В параде примут участие 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники. Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии пройдут более тысячи военнослужащих.
Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 - символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной. Впервые по главной площади Улан-Удэ пройдёт боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». В составе колонны пройдёт современная военная техника – от бронеавтомобилей до реактивных систем залпового огня. Впервые на параде пролетят истребители СУ-30 СМ и штурмовики СУ-25.
На парад Победы допустят зрителей только с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19. Нужно будет представить: результат лабораторного обследования на коронавирус методом ПЦР (сроком давности – не более 72 часов до начала парада), либо результат экспресс-теста на выявление антигена SARS-CoV-2, либо медсправку о перенесённом в течение полугода заболевании коронавируса, либо сертификат с портала Госуслуг или справку о наличии профилактической прививки против коронавируса.
Шествие «Бессмертного полка», как и в прошлом году, состоится онлайн. Оно начнётся в 15:00 на одноимённом сайте. Для включения фотографий своих ветеранов в виртуальное шествие нужно было подать заявку на сайте проекта «Бессмертный полк», через социальные сети ВК и Одноклассники или на сайте «Банк памяти».
Также онлайн вновь пройдёт международная акция «Рекорд Победы». В прошлые годы участники отжимались на площади Советов, сейчас же видеоотчёты с отжиманиями нужно выкладывать в соцсетях с хэштегом #рекордпобеды03. Всего будет выполнено 27 759 отжиманий (27 759 дней с окончания войны).
Праздничные мероприятия, изначально запланированные в парках, пройдут в домах культуры.
В СКЦ «Кристалл» (ул. Радикальцева,5а) с 14:00 начнётся литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!». Артисты поздравят пришедших с Днем Победы, споют и расскажут стихи о славном подвиге наших предков.
В КДЦ «Рассвет» (ул. Краснодонская, 2а) зрителей ожидает большая праздничная программа «Мы помним, мы гордимся!», старт которой будет дан в 17:30. В мероприятии примут участие творческие коллективы КДЦ «Рассвет». А в 20:00 в фойе пройдет программа вокально-инструментального ансамбля «Рассвет». Завершится мероприятие праздничным салютом в 21:30 в парке им. Д. Ж. Жанаева.
В Городском культурном центре (ул. Буйко,2а) праздничные мероприятия начнутся в 17:00. Здесь состоится концерт «Салют Победы». Реконструкция исторических событий пройдёт на придворцовой площади, а также здесь будет организован полевой кинотеатр.
На площадке у ДК «Забайкальский» (мкр. Забайкальский; ул. Совхозная, 50Д) с 11:00 будет организован митинг-реквием «Мы не забудем никогда…» В 11:30 в зале ДК жители микрорайона Забайкальский увидят театрализованный концерт «Дорога к Победе». В программе сценки, а также музыкальные номера о военной и послевоенной жизни.
КДЦ «Заречный» (ул. Кабанская, 49) представит праздничный концерт «Помним! Гордимся!» в 16:00.
Также в кинотеатрах ДК имени Вагжанова «Современник» (ул. Гарнизонная, 12) и ДК «Авиатор» «Седьмое небо» (мкр. Аэропорт,11) 9 мая состоятся показы новых фильмов.
Военный салют состоится в 22:00 на острове Комсомольский. Салют будет проведен 30 залпами с темпом в 15 секунд. Также в небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов.
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