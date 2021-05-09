На севере Бурятии возможен мокрый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 мая, в республике днём местами дождь, возможна гроза, по крайнему северу мокрый снег. Ветер западный 6-11, по юго-западу до 15-17 м/с.
Температура днём +10,+15, по Прибайкалью и местами северу +4,+9, по крайнему югу до +19.
В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура +13,+15.
9 мая в Улан-Удэ ожидается дождь
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