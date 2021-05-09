9 мая в Улан-Удэ ожидается дождь

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

На севере Бурятии возможен мокрый снег



По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 мая, в республике днём местами дождь, возможна гроза, по крайнему северу мокрый снег. Ветер западный 6-11, по юго-западу до 15-17 м/с.



Температура днём +10,+15, по Прибайкалью и местами северу +4,+9, по крайнему югу до +19.



В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура +13,+15.



