 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 мая

08 мая

07 мая

Популярное

9 мая в Улан-Удэ ожидается дождь

9 мая в Улан-Удэ ожидается дождь
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На севере Бурятии возможен мокрый снег

По данным Бурятского Гидрометцентра, сегодня, 9 мая, в республике днём местами дождь, возможна гроза, по крайнему северу мокрый снег. Ветер западный 6-11, по юго-западу до 15-17 м/с.

Температура днём +10,+15, по Прибайкалью и местами северу +4,+9, по крайнему югу до +19.

В Улан-Удэ днём небольшой дождь. Ветер западный 6-11 м/с. Температура +13,+15.

прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

9 мая в Улан-Удэ ожидается дождь
9 мая в Улан-Удэ ожидается дождь
Общество, 09.05.2021
На севере Бурятии возможен мокрый снег
Самый старший инспектор ГИМС Бурятии пишет стихи об МЧС
Самый старший инспектор ГИМС Бурятии пишет стихи об МЧС
Общество, 08.05.2021
Виктор Кузнецов всю жизнь связан с водной стихией
Полицейский автопробег прошёл по улицам Улан-Удэ
Полицейский автопробег прошёл по улицам Улан-Удэ
Общество, 08.05.2021
Автопробег посвятили 76-й годовщине Победы. ВИДЕО
В Улан-Удэ выписали из больницы малышку с одним лёгким
В Улан-Удэ выписали из больницы малышку с одним лёгким
Общество, 08.05.2021
Девочка с редкой аномалией смогла уехать домой только в возрасте двух месяцев
По Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов
По Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов
Общество, 08.05.2021
В марше приняли участие 240 школьников
В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта
В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта
Общество, 08.05.2021
На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной
Песню «У солдатской могилы» исполнили с оркестром Бурятского оперного театра
Песню «У солдатской могилы» исполнили с оркестром Бурятского оперного театра
Общество, 08.05.2021
Композицию исполнили Чингис Раднаев и Ольга Жигмитова
На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы Бурятии
На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы Бурятии
Общество, 08.05.2021
Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн рублей
В бурятском заказнике появился новый контрольный пункт
В бурятском заказнике появился новый контрольный пункт
Общество, 08.05.2021
Инспекторы будут дежурить в устье реки Ширильда
9 мая в Улан-Удэ состоится военный салют
9 мая в Улан-Удэ состоится военный салют
Общество, 08.05.2021
Военный салют пройдёт на острове Комсомольский
Жительница Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Жительница Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Общество, 08.05.2021
Участница из Бурятии готовилась к международному конкурсу красоты пять месяцев
В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
Общество, 08.05.2021
Круг контактных лиц превышает тысячу человек
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
Общество, 08.05.2021
Вся праздничная программа переместилась в дома культуры
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Общество, 08.05.2021
Представляем программу праздничного парада 9 мая

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^