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Самый старший инспектор ГИМС Бурятии пишет стихи об МЧС

Самый старший инспектор ГИМС Бурятии пишет стихи об МЧС
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Виктор Кузнецов всю жизнь связан с водной стихией

В ГУ МЧС по Бурятии рассказали о Викторе Кузнецове – самом старшем инспекторе Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республики. Виктор Кузнецов уже 33 года служит в рядах Северо-Байкальского участка Государственной инспекции по маломерным судам. Вода стала его стихией с малых лет. Всё детство и юношество Виктор Петрович провёл на Байкале, где начал свою трудовую деятельность в рыболовецкой бригаде Нижнеангарского рыбозавода. 

Окончив Тобольское речное училище, поступил на службу в Тихоокеанский флот. Совершил пять дальних морских походов, побывав в портах Северной Африки Аден и Бербера. После службы Виктор Петрович продолжил учебу, совершенствуя свои навыки в судоходном деле.

- Моим главным хобби на протяжении всей жизни было строительство и восстановление кораблей. Увлёкшись водолазным делом, начал по просьбе населения заниматься спасательными работами. Тогда меня заметили и пригласили на работу в инспекцию, - рассказал Виктор Кузнецов.

Виктор Петрович награжден медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за заслуги в укреплении гражданской обороны. Самостоятельно восстановил восемь теплоходов морского типа.

- Мои корабли обслуживали экспедицию «Миры на Байкале», за что мне вручили благодарственную грамоту от руководителя экспедиции, ученого-океанолога, доктора географических наук Артура Чилингарова, - добавил старший инспектор.

Виктор Петрович не может представить свою жизнь без любимой работы, которой даже посвящает стихи:

Опять тревога, опять спасать!
И так из года в год несем мы службу Родине
Великим подвигам под стать!
Господь доверил крест нести,
А мы подставили плечо.
Так значит, нам нести его до гробовой доски.
И видит Бог, мы не скулим, и от стихии не бежим,
А братской дружбой дорожим во имя общей цели!
Вот так по капле, день за днем, куем мы меч победы.
Блестит на солнце сталь клинка, а с ним и наша служба.
И помним мы наказ небес - спас жизнь, а с нею МИР,
А он надеется на нас, Нам это очень нужно.
Мы МЧС и наш девиз:
Предотвратить,
Помочь,
Спасти!
А наш спасательный отряд не ради славы и наград
Идет бесценной жизни дар Руками Господа спасать. 

МЧС
 
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