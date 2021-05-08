Самый старший инспектор ГИМС Бурятии пишет стихи об МЧС

В ГУ МЧС по Бурятии рассказали о Викторе Кузнецове – самом старшем инспекторе Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республики. Виктор Кузнецов уже 33 года служит в рядах Северо-Байкальского участка Государственной инспекции по маломерным судам. Вода стала его стихией с малых лет. Всё детство и юношество Виктор Петрович провёл на Байкале, где начал свою трудовую деятельность в рыболовецкой бригаде Нижнеангарского рыбозавода.
Окончив Тобольское речное училище, поступил на службу в Тихоокеанский флот. Совершил пять дальних морских походов, побывав в портах Северной Африки Аден и Бербера. После службы Виктор Петрович продолжил учебу, совершенствуя свои навыки в судоходном деле.
- Моим главным хобби на протяжении всей жизни было строительство и восстановление кораблей. Увлёкшись водолазным делом, начал по просьбе населения заниматься спасательными работами. Тогда меня заметили и пригласили на работу в инспекцию, - рассказал Виктор Кузнецов.
Виктор Петрович награжден медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за заслуги в укреплении гражданской обороны. Самостоятельно восстановил восемь теплоходов морского типа.
- Мои корабли обслуживали экспедицию «Миры на Байкале», за что мне вручили благодарственную грамоту от руководителя экспедиции, ученого-океанолога, доктора географических наук Артура Чилингарова, - добавил старший инспектор.
Виктор Петрович не может представить свою жизнь без любимой работы, которой даже посвящает стихи:
Опять тревога, опять спасать!
И так из года в год несем мы службу Родине
Великим подвигам под стать!
Господь доверил крест нести,
А мы подставили плечо.
Так значит, нам нести его до гробовой доски.
И видит Бог, мы не скулим, и от стихии не бежим,
А братской дружбой дорожим во имя общей цели!
Вот так по капле, день за днем, куем мы меч победы.
Блестит на солнце сталь клинка, а с ним и наша служба.
И помним мы наказ небес - спас жизнь, а с нею МИР,
А он надеется на нас, Нам это очень нужно.
Мы МЧС и наш девиз:
Предотвратить,
Помочь,
Спасти!
А наш спасательный отряд не ради славы и наград
Идет бесценной жизни дар Руками Господа спасать.
- Моим главным хобби на протяжении всей жизни было строительство и восстановление кораблей. Увлёкшись водолазным делом, начал по просьбе населения заниматься спасательными работами. Тогда меня заметили и пригласили на работу в инспекцию, - рассказал Виктор Кузнецов.
Виктор Петрович награжден медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за заслуги в укреплении гражданской обороны. Самостоятельно восстановил восемь теплоходов морского типа.
- Мои корабли обслуживали экспедицию «Миры на Байкале», за что мне вручили благодарственную грамоту от руководителя экспедиции, ученого-океанолога, доктора географических наук Артура Чилингарова, - добавил старший инспектор.
Виктор Петрович не может представить свою жизнь без любимой работы, которой даже посвящает стихи:
Опять тревога, опять спасать!
И так из года в год несем мы службу Родине
Великим подвигам под стать!
Господь доверил крест нести,
А мы подставили плечо.
Так значит, нам нести его до гробовой доски.
И видит Бог, мы не скулим, и от стихии не бежим,
А братской дружбой дорожим во имя общей цели!
Вот так по капле, день за днем, куем мы меч победы.
Блестит на солнце сталь клинка, а с ним и наша служба.
И помним мы наказ небес - спас жизнь, а с нею МИР,
А он надеется на нас, Нам это очень нужно.
Мы МЧС и наш девиз:
Предотвратить,
Помочь,
Спасти!
А наш спасательный отряд не ради славы и наград
Идет бесценной жизни дар Руками Господа спасать.