Самый старший инспектор ГИМС Бурятии пишет стихи об МЧС





Окончив Тобольское речное училище, поступил на службу в Тихоокеанский флот. Совершил пять дальних морских походов, побывав в портах Северной Африки Аден и Бербера. После службы Виктор Петрович продолжил учебу, совершенствуя свои навыки в судоходном деле.



- Моим главным хобби на протяжении всей жизни было строительство и восстановление кораблей. Увлёкшись водолазным делом, начал по просьбе населения заниматься спасательными работами. Тогда меня заметили и пригласили на работу в инспекцию, - рассказал Виктор Кузнецов.



Виктор Петрович награжден медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков» за заслуги в укреплении гражданской обороны. Самостоятельно восстановил восемь теплоходов морского типа.



- Мои корабли обслуживали экспедицию «Миры на Байкале», за что мне вручили благодарственную грамоту от руководителя экспедиции, ученого-океанолога, доктора географических наук Артура Чилингарова, - добавил старший инспектор.



Виктор Петрович не может представить свою жизнь без любимой работы, которой даже посвящает стихи:



Опять тревога, опять спасать!

И так из года в год несем мы службу Родине

Великим подвигам под стать!

Господь доверил крест нести,

А мы подставили плечо.

Так значит, нам нести его до гробовой доски.

И видит Бог, мы не скулим, и от стихии не бежим,

А братской дружбой дорожим во имя общей цели!

Вот так по капле, день за днем, куем мы меч победы.

Блестит на солнце сталь клинка, а с ним и наша служба.

И помним мы наказ небес - спас жизнь, а с нею МИР,

А он надеется на нас, Нам это очень нужно.

Мы МЧС и наш девиз:

Предотвратить,

Помочь,

Спасти!

А наш спасательный отряд не ради славы и наград

Идет бесценной жизни дар Руками Господа спасать.





В ГУ МЧС по Бурятии рассказали о Викторе Кузнецове – самом старшем инспекторе Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) республики. Виктор Кузнецов уже 33 года служит в рядах Северо-Байкальского участка Государственной инспекции по маломерным судам. Вода стала его стихией с малых лет. Всё детство и юношество Виктор Петрович провёл на Байкале, где начал свою трудовую деятельность в рыболовецкой бригаде Нижнеангарского рыбозавода.