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Полицейский автопробег прошёл по улицам Улан-Удэ

Полицейский автопробег прошёл по улицам Улан-Удэ
Общество,  Фото:МВД по Бурятии
Автопробег посвятили 76-й годовщине Победы. ВИДЕО

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне полицейские провели памятный автопробег в столице Бурятии. Сотрудники ГИБДД, патрульно-постовой службы полиции, управления по работе с личным составом МВД и члены совета ветеранов МВД почтили память участников войны, партизанов и тружеников тыла.

Колонна патрульных автомашин начала движение от мемориала памяти работникам ЛВРЗ, погибшим в Великой Отечественной войне. Автопробег продолжился на проспекте 50-летия Октября, где установлен памятник, посвященный всем воинам Бурятии, павшим на полях сражений. Далее колонна служебного транспорта проехала мимо мемориала Победы на улице Балтахинова. Конечной точкой маршрута стал мемориальный комплекс «Умершим от ран в госпиталях Улан-Удэ». Там полицейские возложили цветы.



В заключение мероприятия заместитель председателя совета ветеранов регионального МВД, майор милиции в отставке Семён Коновалов зачитал стихотворение собственного сочинения:

«Мы не забыли с пандемией,
Как брали прадеды рейхстаг.
Автопробег по всей России,
Над всей страной победный стяг.

Пожар георгиевской ленты
Величественней нет нигде.
Звучит поэзия Победы
На площадях Улан-Удэ.

Героев имена известных,
Здесь нет непомнящих родства.
Здесь каждый правнук знает место
В строю Бессмертного полка!..»

полиция автопробег
 
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