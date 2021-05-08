В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта

На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной
В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в УФСИН по Бурятии прошла выставка форменного обмундирования и экипировки солдат Красной Армии и Вермахта.
С представленными экспонатами ознакомились сотрудники регионального пенитенциарного ведомства и осуждённые участка, функционирующего как исправительный центр.
Среди представленных образцов: пистолет-пулемёт Шпагина ППШ-41, в комплекте с барабаном на 70 патронов 9 мм калибра, трёхлинейная винтовка Мосина образца 1890 года, шинель, гимнастёрка и пилотка красноармейца. Также представлен немецкий военный суконный китель, созданный для вермахта Хьюго Боссом, суконная шинель и пилотка.
Данные образцы представил режиссёр Солбон Лыгденов. Эта одежда и оружие использовались в качестве реквизита при съёмках фильма «321-я сибирская».
В марше приняли участие 240 школьников
На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной
На месте работают сотрудники ГИБДД
Композицию исполнили Чингис Раднаев и Ольга Жигмитова
Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн рублей
Инспекторы будут дежурить в устье реки Ширильда
Военный салют пройдёт на острове Комсомольский
Участница из Бурятии готовилась к международному конкурсу красоты пять месяцев
Круг контактных лиц превышает тысячу человек
Вся праздничная программа переместилась в дома культуры
Представляем программу праздничного парада 9 мая
В лесах активно ловят нарушителей
Россиянки взяли в женской борьбе все олимпийские лицензии для Токио
В Улан-Удэ до +14 градусов
В память об погибших зажгли свечи