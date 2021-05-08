 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 мая

07 мая

Популярное

В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта

В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной

В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в УФСИН по Бурятии прошла выставка форменного обмундирования и экипировки солдат Красной Армии и Вермахта.

С представленными экспонатами ознакомились сотрудники регионального пенитенциарного ведомства и осуждённые участка, функционирующего как исправительный центр.

Среди представленных образцов: пистолет-пулемёт Шпагина ППШ-41, в комплекте с барабаном на 70 патронов 9 мм калибра, трёхлинейная винтовка Мосина образца 1890 года, шинель, гимнастёрка и пилотка красноармейца. Также представлен немецкий военный суконный китель, созданный для вермахта Хьюго Боссом, суконная шинель и пилотка.

Данные образцы представил режиссёр Солбон Лыгденов. Эта одежда и оружие использовались в качестве реквизита при съёмках фильма «321-я сибирская».



выставка УФСИН Великая Отечественная
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

По Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов
По Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов
Общество, 08.05.2021
В марше приняли участие 240 школьников
В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта
В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта
Общество, 08.05.2021
На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной
Песню «У солдатской могилы» исполнили с оркестром Бурятского оперного театра
Песню «У солдатской могилы» исполнили с оркестром Бурятского оперного театра
Общество, 08.05.2021
Композицию исполнили Чингис Раднаев и Ольга Жигмитова
На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы Бурятии
На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы Бурятии
Общество, 08.05.2021
Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн рублей
В бурятском заказнике появился новый контрольный пункт
В бурятском заказнике появился новый контрольный пункт
Общество, 08.05.2021
Инспекторы будут дежурить в устье реки Ширильда
9 мая в Улан-Удэ состоится военный салют
9 мая в Улан-Удэ состоится военный салют
Общество, 08.05.2021
Военный салют пройдёт на острове Комсомольский
Жительница Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Жительница Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Общество, 08.05.2021
Участница из Бурятии готовилась к международному конкурсу красоты пять месяцев
В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
Общество, 08.05.2021
Круг контактных лиц превышает тысячу человек
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
Общество, 08.05.2021
Вся праздничная программа переместилась в дома культуры
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Общество, 08.05.2021
Представляем программу праздничного парада 9 мая
В Бурятии не осталось лесных пожаров
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Общество, 08.05.2021
В лесах активно ловят нарушителей
Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию
Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию
Общество, 08.05.2021
Россиянки взяли в женской борьбе все олимпийские лицензии для Токио
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 08.05.2021
В Улан-Удэ до +14 градусов 

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^