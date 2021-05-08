В УФСИН по Бурятии устроили выставку шинелей Красной Армии и Вермахта





В преддверии 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в УФСИН по Бурятии прошла выставка форменного обмундирования и экипировки солдат Красной Армии и Вермахта.С представленными экспонатами ознакомились сотрудники регионального пенитенциарного ведомства и осуждённые участка, функционирующего как исправительный центр.Среди представленных образцов: пистолет-пулемёт Шпагина ППШ-41, в комплекте с барабаном на 70 патронов 9 мм калибра, трёхлинейная винтовка Мосина образца 1890 года, шинель, гимнастёрка и пилотка красноармейца. Также представлен немецкий военный суконный китель, созданный для вермахта Хьюго Боссом, суконная шинель и пилотка.Данные образцы представил режиссёр Солбон Лыгденов. Эта одежда и оружие использовались в качестве реквизита при съёмках фильма «321-я сибирская».