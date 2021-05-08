На месте работают сотрудники ГИБДД
Сегодня, 8 мая с 13:30 на 127 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» на мосту через реку Безымянная в Слюдянском районе Иркутской области ввели реверсивное движение.
Причина – работы по устранению разрушения деформационного шва.
Движение регулируют сотрудники ГИБДД и представители подрядной организации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».
На трассе «Байкал» в Слюдянском районе ввели реверсивное движение
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