На трассе «Байкал» в Слюдянском районе ввели реверсивное движение

На месте работают сотрудники ГИБДД



Сегодня, 8 мая с 13:30 на 127 км федеральной трассы Р-258 «Байкал» на мосту через реку Безымянная в Слюдянском районе Иркутской области ввели реверсивное движение.



Причина – работы по устранению разрушения деформационного шва.



Движение регулируют сотрудники ГИБДД и представители подрядной организации, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Байкал».



