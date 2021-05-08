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На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы Бурятии

На домашнем чемпионате России выступят 23 борицы Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн рублей

Стал известен состав сборной Бурятии, которая будет выступать на предолимпийском чемпионате России по женской борьбе. Чемпионат пройдет 11 и 12 мая в Улан-Удэ. Сборную Бурятии представят 23 спортсменки.

- Команда уже получила основную нагрузку. Сейчас проходим последний этап подготовки. Вся команда живёт рядом с ФСК, что очень удобно. У нас созданы все условия - проживание, питание, массаж, спортивный психолог. Врачебно-физкультурный диспансер полностью отслеживает функциональное состояние каждой спортсменки. Надеемся выступить успешно, - рассказал главной тренер сборной Бурятии Цыденжаб Гулгенов.

На чемпионате выступят улан-удэнки Стальвира Оршуш, Анна Щербакова и Сарюна Дондокова. Баргузинский район представляют Жаргалма Цыремпилова (Цыренова), Алёна Сангадиева, Ирина Ологонова, Эржена Жамсаранова и Сарюна Дондупова. Из Кижингинского района Ульяна Тукуренова, Ханда Цыбенова, Дарима Санжиева, Мунсэл Цыденова. По одной спортсменке представлены Окинский (Анна Ухеева) и Еравнинский районы (Юля Фирсова).

Также в сборной Бурятии есть уроженки Иркутской области Кристина Тамразян, Кристина Кондратьева, Анна Лопатина и Наиля Абзалова из Волгограда. Три спортсменки из Чувашии Вероника Чумикова, Мария Кузнецова и Евгения Захарченко выступают за Бурятию согласно договору о кластерной подготовке высококлассных бориц (в параллельном зачёте с Чувашией).

Женской борьбой в Бурятии занимается 250 человек. Больше всего спортсменок в Улан-Удэ, среди районов наиболее всего этот вид спорта популярен в Баргузинском, Тункинском и Кижингинском районах, сообщает оргкомитет чемпионата.

Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе от генерального партнёра чемпионата компании АО «ЗГРП» будет такой же, как на мужском чемпионате  по вольной борьбе - 7,5 млн рублей. Это по 750 тысяч на весовую категорию. Победитель чемпионата получит 250 тысяч рублей, призёры — по 150 и 100 тысяч, соответственно, тренер победителя — 150 тысяч рублей, сообщает федерация спортивной борьбы России.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2020 году на чемпионате России, который проходил в Казани, бурятские борицы выступили успешно, завоевав пять медалей. Ульяна Тукуренова и Вероника Чумикова стали чемпионками. Серебро взяли Мария Кузнецова и Ирина Ологонова. Бронза была у Евгении Захарченко.


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спорт вольная борьба чемпионат России
 
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