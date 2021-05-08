Жительница Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»



В 2020 году Мария Пушмина стала «Миссис Стиль» на конкурсе «Миссис Бурятия 2020». Позже она принимала участие в онлайн-конкурсе «Солнечная Бурятия», где завоевала титул 3-й вице-мисс.



Сегодня, 8 мая состоится финал детского конкурса «Мировая Модель». Бурятию представит дочь Анны Хохоловой Анастасия.



Конкурс красоты «Мировая модель» в этом году проводится впервые. В нём принимают участие и девочки, и девушки, и женщины. В программе фотосессии, дефиле в народных костюмах, творческие конкурсы и др.







7 мая в Сочи состоялся финал международного конкурса «Мировая модель». Бурятию представляли две участницы: Мария Пушмина и Анна Хохолова.По итогам конкурса Мария стала 1-й вице-мисс «Мировая Модель 2021», сообщила «Байкал-Dailу» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.- Мария шла уверенными шагами к своей победе, её подготовка длилась пять месяцев. Она тщательно продумывала каждый образ до мелочей в «Визитке» и творческом номере. У неё был очень необычный, красивый, творческий костюм павлина под названием «райская птица». Занятия с педагогом по хореографии, постановке шага и позированиям дали ей уверенность. Правильная и тщательная подготовка - это фундамент победы! Поздравляем Марию с победой, и ждём её дома! - с радость добавила Наталия.