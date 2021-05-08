 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

08 мая

07 мая

Популярное

Жительница Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»

Жительница Бурятии стала 1-й вице-мисс конкурса «Мировая модель»
Общество,  Фото:предоставлено Марией Пушминой
Участница из Бурятии готовилась к международному конкурсу красоты пять месяцев

7 мая в Сочи состоялся финал международного конкурса «Мировая модель». Бурятию представляли две участницы: Мария Пушмина и Анна Хохолова.

По итогам конкурса Мария стала 1-й вице-мисс «Мировая Модель 2021», сообщила «Байкал-Dailу» директор конкурса «Миссис Бурятия» Наталия Быкова.

- Мария шла уверенными шагами к своей победе, её подготовка длилась пять месяцев. Она тщательно продумывала каждый образ до мелочей в «Визитке» и творческом номере. У неё был очень необычный, красивый, творческий костюм павлина под названием «райская птица». Занятия с педагогом по хореографии, постановке шага и позированиям дали ей уверенность. Правильная и тщательная подготовка - это фундамент победы! Поздравляем Марию с победой, и ждём её дома! - с радость добавила Наталия.

В 2020 году Мария Пушмина стала «Миссис Стиль» на конкурсе «Миссис Бурятия 2020». Позже она принимала участие в онлайн-конкурсе «Солнечная Бурятия», где завоевала титул 3-й вице-мисс.

Сегодня, 8 мая состоится финал детского конкурса «Мировая Модель». Бурятию представит дочь Анны Хохоловой Анастасия.

Конкурс красоты «Мировая модель» в этом году проводится впервые. В нём принимают участие и девочки, и девушки, и женщины. В программе фотосессии, дефиле в народных костюмах, творческие конкурсы и др.


конкурс красоты
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
В Бурятии ещё 23 человека заболели коронавирусом
Общество, 08.05.2021
Круг контактных лиц превышает тысячу человек
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
Общество, 08.05.2021
Вся праздничная программа переместилась в дома культуры
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Общество, 08.05.2021
Представляем программу праздничного парада 9 мая
В Бурятии не осталось лесных пожаров
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Общество, 08.05.2021
В лесах активно ловят нарушителей
Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию
Бурятская борица выиграла для России олимпийскую лицензию
Общество, 08.05.2021
Россиянки взяли в женской борьбе все олимпийские лицензии для Токио
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 08.05.2021
В Улан-Удэ до +14 градусов 
В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии
В параде Победы в Улан-Удэ примут участие военные Монголии
Общество, 07.05.2021
7 мая состоялась генеральная репетиция парада. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Улан-Удэ украшают ко Дню Победы
Улан-Удэ украшают ко Дню Победы
Общество, 07.05.2021
1200 праздничных флагов украсили город к празднику 
Нефритовые браслеты в тайнике поезда обнаружили читинские таможенники
Нефритовые браслеты в тайнике поезда обнаружили читинские таможенники
Общество, 07.05.2021
На упаковке указано, что браслеты изготовлены в Бурятии
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный форум Colisium
В Улан-Удэ пройдёт музыкальный форум Colisium
Общество, 07.05.2021
Мероприятие состоится на следующей неделе
В Бурятии рыбак выжил, провалившись под весенний лёд
В Бурятии рыбак выжил, провалившись под весенний лёд
Общество, 07.05.2021
Мужчина вовремя позвал на помощь спасателей
«Дыхание» Байкала впечатлило пользователей Сети
«Дыхание» Байкала впечатлило пользователей Сети
Общество, 07.05.2021
«Завораживает!», - признаются подписчики
Отец Давид о приходе к православной вере: «Бог так распорядился»
Отец Давид о приходе к православной вере: «Бог так распорядился»
Общество, 07.05.2021
В конце 2020 года тогда ещё митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий представил нового священнослужителя, диакона Давида (в миру Баира Лупсанова). Сейчас отец Давид служит в Свято-Никольском храме Улан-Удэ. О пути к священству Баира Лупсанова, в окружении которого с детства были преимущественно буддисты, о прихожанах и его отношении к Богу - в материале «Байкал-Daily».

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^