В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы

Вся праздничная программа переместилась в дома культуры
В парках Улан-Удэ праздничные мероприятия, посвящённые 9 мая, отменяются. Все мероприятия переносятся в дома культуры, сообщили в Дирекции по паркам.
Ранее планировалось, что 9 мая отметят в четырёх городских парках. Так, в парке имени Орешкова планировалась реконструкция исторических событий Великой Отечественной войны, концерты, представление, посвящённое женщинам-героям Великой Отечественной войны. В парке имени Жанаева ожидалась большая праздничная программа: от экспозиции военной техники и выступлений авиамоделистов до праздничного салюта. Также выступления, концерты, фотозоны и пр. ожидались в парках «Юбилейный» и «Кристальный».
Теперь же праздничные мероприятия из парков перенесли в дома культуры.
В СКЦ «Кристалл» (ул. Радикальцева,5а) с 14:00 пройдет литературно-музыкальное представление «Мы чтим подвиг, воспетый на века!». Артисты поздравят пришедших с Днем Победы, споют и расскажут стихи о славном подвиге наших предков.
В КДЦ «Рассвет» (ул. Краснодонская, 2а) зрителей ожидает большая праздничная программа «Мы помним, мы гордимся!», старт которой будет дан в 17:30. В мероприятии примут участие творческие коллективы КДЦ «Рассвет». А в 20:00 в фойе пройдет программа вокально-инструментального ансамбля «Рассвет». Завершится мероприятие праздничным салютом в 21:30 в парке им. Д. Ж. Жанаева.
В Городском культурном центре (ул. Буйко,2а) праздничные мероприятия начнутся в 17:00. Здесь состоится концерт «Салют Победы». Реконструкция исторических событий пройдет на придворцовой площади, а также здесь будет организован полевой кинотеатр.
На площадке у ДК «Забайкальский» (мкр. Забайкальский; ул. Совхозная, 50Д) с 11:00 будет организован митинг-реквием «Мы не забудем никогда…». А уже в 11:30 в зале ДК жители микрорайона Забайкальский увидят театрализованный концерт «Дорога к Победе», в программе сценки, а также музыкальные номера о военной и послевоенной жизни.
КДЦ «Заречный» (ул. Кабанская, 49) для жителей отдаленного района представит праздничный концерт «Помним! Гордимся!» в 16:00.
Также в кинотеатрах ДК имени Вагжанова «Современник» (ул. Гарнизонная, 12) и ДК «Авиатор» «Седьмое небо» (мкр. Аэропорт,11) 9 мая состоятся показы новых фильмов.
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В парках Улан-Удэ отменили празднование Дня Победы
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