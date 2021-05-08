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Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ

Истребители и штурмовики пролетят над Улан-Удэ
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Представляем программу праздничного парада 9 мая

Завтра, 9 мая, площадь Советов в Улан-Удэ будет перекрыта с 6 часов утра, сообщили в администрации города.

В 10 часов на площади Советов начнётся военный парад соединений и воинских частей Улан-Удэнского гарнизона, посвящённый празднованию 76-й годовщины Победы.

По традиции военный парад откроет знаменная группа, которая под музыку песни «Священная война» внесёт на площадь Советов государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного Знамени Победы.

В параде примут участие 17 пеших парадных расчётов и 53 единицы боевой техники. Торжественным маршем по главной площади столицы Бурятии пройдут более тысячи военнослужащих Восточного военного округа.

Механизированную колонну возглавит легендарный танк Т-34 - символ мощи и совершенства советской боевой техники Великой Отечественной. Этот танк принимал участие в боевых действиях при освобождении Смоленска, Минска и стран Европы. Впервые по главной площади Улан-Удэ пройдёт боевая машина реактивной артиллерии БМ-13 «Катюша». Залпы «Катюши» приводили в панику войска фашистской Германии.

В составе колонны пройдут современные бронеавтомобили «Рысь», бронетранспортёры БТР-80, боевые разведывательные дозорные машины БРДМ-2, реактивные системы залпового огня «Торнадо», «Ураган», армейские мотовездеходы АМ-1. Замкнут парадный строй расчёты 103 ракетной бригады, на вооружении которой состоит новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М». «Искандеры» отличает мобильность и минимальная вероятность их обнаружения, даже средствами космической разведки.

Завершат парад российские многоцелевые истребители СУ-30 СМ. Это истребитель четвёртого поколения – гордость воздушно-космических сил Вооружённых Сил России. Вслед за Су-30 СМ, пролетят штурмовики СУ-25.

На парад Победы будут допускаться зрители с прививками или с отрицательными анализами на COVID-19.

Отметим, салют состоится в 22 часа на острове Комсомольский.

Фоторепортаж Сергея Тарасенко с генеральной репетиции парада 7 мая – по ссылке.


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День Победы парад
 
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