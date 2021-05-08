В Бурятии не осталось лесных пожаров

В лесах активно ловят нарушителей



За прошедшие сутки в Баунтовском районе Бурятии была обнаружена термоточка, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства. В агентстве уточнили, что термоточка ликвидирована «вследствие обильных осадков».



Новых очагов возгорания в лесах республики не обнаружено.



Жителей Бурятии призывают соблюдать правила пожарной безопасности. Нарушение правил влечёт наложение административного штрафа. Так, только за последние сутки выявлено 34 нарушения правил пожарной безопасности в лесах. В отношении всех нарушителей составлены протоколы. Всего с начала года выявлено 288 нарушений правил пожарной безопасности.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.



Справка:



Термоточка — участок, который отличается по температуре от остальной поверхности. Это может быть горение свалки, сухой травы, производственного объекта, профилактические отжиги, лесной или торфяной пожар. Система выдает контур, который показывает, что на этой поверхности температура выше, чем фоновая — то есть там, возможно, есть возгорание. После этого проводится проверка на месте.





