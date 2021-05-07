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В Улан-Удэ пройдёт музыкальный форум Colisium

В Улан-Удэ пройдёт музыкальный форум Colisium
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятие состоится на следующей неделе

14 и 15 мая в рамках фестиваля UU.SOUND пройдёт музыкальный форум Colisium. Это серия конференций, лекций и обсуждений, посвящённых продвижению современной музыки. По словам организаторов, программа форума будет интересна артистам и музыкантам, организаторам концертов и фестивалей, представителям концертных площадок, билетных систем и операторов, журналистам, менеджерам по рекламе и PR-специалистам и всем, кто любит музыку.

Спикерами форума станут организатор Colisium Сергей Бабич, музыкальный редактор «Вечернего Урганта» Сергей Мудрик, Наталья Мязина, основатель премии Russian World Music Awards, программный директор фестиваля «Дикая Мята» Галина Метельская.

Для бесплатного участия в форуме достаточно зарегистрироваться на сайте colisium.org. Форум пройдёт в конференц-зале Бурятской национальной библиотеки, сообщает пресс-службе Бурятской филармонии.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 11 по 15 мая проходит фестиваль современной музыки UU.SOUND, где более 30 коллективов с городов России представят своё творчество. Приглашённым гостем фестиваля станет группа «АИГЕЛ» Билеты можно купить на сайте филармонии burconcert.ru.



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