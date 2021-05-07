В Улан-Удэ пройдёт музыкальный форум Colisium

В конце 2020 года тогда ещё митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий представил нового священнослужителя, диакона Давида (в миру Баира Лупсанова). Сейчас отец Давид служит в Свято-Никольском храме Улан-Удэ. О пути к священству Баира Лупсанова, в окружении которого с детства были преимущественно буддисты, о прихожанах и его отношении к Богу - в материале «Байкал-Daily».