В Бурятии рыбак выжил, провалившись под весенний лёд

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Мужчина вовремя позвал на помощь спасателей



В Бурятии 42-летний житель города Северобайкальск рыбачил на весеннем льду недалеко от устья реки Слюдянка. К обеду решил возвращаться к машине, собрал снасти, сделал несколько шагов, провалился. Выбрался на лёд, снова провалился. Понял, что до берега не доберётся. Позвонил в службу «112».



- Мы подошли со стороны «моря», на льду чётко увидели фигуру лежащего человека. Он находился примерно в 800 метрах от берега. Толщина льда около 45 см, но лёд игольчатый, наполнен водой, структура легко разрушается. Выбраться по такому льду самостоятельно не представляется возможным, — рассказал начальник Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Чесноков.



В удовлетворительном состоянии мужчину доставили на берег, от дальнейшей помощи он отказался, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.

