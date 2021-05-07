Мужчина вовремя позвал на помощь спасателей
В Бурятии 42-летний житель города Северобайкальск рыбачил на весеннем льду недалеко от устья реки Слюдянка. К обеду решил возвращаться к машине, собрал снасти, сделал несколько шагов, провалился. Выбрался на лёд, снова провалился. Понял, что до берега не доберётся. Позвонил в службу «112».
- Мы подошли со стороны «моря», на льду чётко увидели фигуру лежащего человека. Он находился примерно в 800 метрах от берега. Толщина льда около 45 см, но лёд игольчатый, наполнен водой, структура легко разрушается. Выбраться по такому льду самостоятельно не представляется возможным, — рассказал начальник Северобайкальского ПСП Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Олег Чесноков.
В удовлетворительном состоянии мужчину доставили на берег, от дальнейшей помощи он отказался, сообщили в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС РФ.
В Бурятии рыбак выжил, провалившись под весенний лёд
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Завораживает!», - признаются подписчики
В конце 2020 года тогда ещё митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий представил нового священнослужителя, диакона Давида (в миру Баира Лупсанова). Сейчас отец Давид служит в Свято-Никольском храме Улан-Удэ. О пути к священству Баира Лупсанова, в окружении которого с детства были преимущественно буддисты, о прихожанах и его отношении к Богу - в материале «Байкал-Daily».
Ставка зависит от суммы и срока вклада
Константин Зелин уже отправился в путешествие
Мнения слушателей разделились
Росгвардейцы исполнили песни военных лет
Мужчина совершил кражу на глазах у владелицы бутика
Задержанный мужчина находился в федеральном розыске
За сутки коронавирус унёс жизни ещё трёх человек
Инцидент произошёл на Братском водохранилище
Подземные толчки ощущались в нескольких районах республики
«Мифы и легенды вполне могут оказаться правдой», - заявляют специалисты
Днём по республике +7, +12 градусов
Общество, 06.05.2021
Вспомним, как выглядел торговый комплекс «Колхозный», с помощью снимков Сергея Тарасенко
Общество, 06.05.2021
Агунда Кулаева отметила, что подобного плана концерт в её профессиональной карьере состоялся впервые