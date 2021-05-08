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В Бурятии местами мокрый снег

В Бурятии местами мокрый снег
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ о +14 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 8 мая по республике преимущественно без осадков, утром и днём по юго-западу и южному Прибайкалью местами небольшой дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +3,-2, местами по северу до -7, днём +12,+17, местами +5,+10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 8-13 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +12,+14.
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