Нефритовые браслеты в тайнике поезда обнаружили читинские таможенники

Общество, Фото: Читинская таможня

На упаковке указано, что браслеты изготовлены в Бурятии



Девять браслетов из нефрита обнаружили читинские таможенники в грузовом поезде с лесом, следовавшем через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск в Китай. Украшения были спрятаны в специально оборудованных тайниках.



При осмотре грузового поезда с лесоматериалами в конструктивных полостях вагонов таможенники обнаружили три упаковки из бархатной ткани зелёного цвета. В каждой из них находились браслеты, состоящие из шаров молочно-белого цвета диаметром 1,5 см. На упаковках нанесены обозначения «Бурятия», «ОРИЕНТАЛ ВЭЙ». К каждому браслету прикреплена бирка, на которой имеется штрих код, сертификат соответствия, информация «браслет сборный, нефрит белый», а также цена и вес каждого из изделий. Согласно сведениям, содержащимся в сертификатах соответствия, общая стоимость изделий составила более 115 тысяч рублей.



Обнаруженный товар таможенники отправили на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение. Проводится расследование, сообщает пресс-служба Читинской таможни.

