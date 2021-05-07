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«Дыхание» Байкала впечатлило пользователей Сети

«Дыхание» Байкала впечатлило пользователей Сети
Общество, 
«Завораживает!», - признаются подписчики

«Дыхание» Байкала запечатлели в Иркутской области. Видео опубликовали в паблике иркутском incident.38. На кадрах видно, как ещё порытое ледяной коркой озеро пускает волны.

- Байкал задышал, - подписало в паблике видео.

Пользователи Сети остались в восторге от увиденного: «И красиво, и жутко», «Завораживает!!! Какое величие и мощь!», «Величие Батюшки, просто завораживает», «Скоро раскроется!», «Страшно, но красиво!!!», «Красавчик Байкал».

Видео быстро становится популярным и моментально распространяется по Сети.

Байкал
 
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