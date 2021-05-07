«Дыхание» Байкала впечатлило пользователей Сети

«Завораживает!», - признаются подписчики
«Дыхание» Байкала запечатлели в Иркутской области. Видео опубликовали в паблике иркутском incident.38. На кадрах видно, как ещё порытое ледяной коркой озеро пускает волны.
- Байкал задышал, - подписало в паблике видео.
Пользователи Сети остались в восторге от увиденного: «И красиво, и жутко», «Завораживает!!! Какое величие и мощь!», «Величие Батюшки, просто завораживает», «Скоро раскроется!», «Страшно, но красиво!!!», «Красавчик Байкал».
Видео быстро становится популярным и моментально распространяется по Сети.
«Завораживает!», - признаются подписчики
В конце 2020 года тогда ещё митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий представил нового священнослужителя, диакона Давида (в миру Баира Лупсанова). Сейчас отец Давид служит в Свято-Никольском храме Улан-Удэ. О пути к священству Баира Лупсанова, в окружении которого с детства были преимущественно буддисты, о прихожанах и его отношении к Богу - в материале «Байкал-Daily».
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