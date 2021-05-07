Автопутешественник из Калуги на «копейке» проедет через Бурятию





На «копейке» из Калуги до Магадана. Калужанин Константин Зелин отправился в путешествие по всей стране на автомобиле советского производства - ВАЗ 2101. Заданный маршрут путешественник собирается преодолеть в общей сложности за 3-4 недели, и отмечает, что даже такие сроки будут серьёзным вызовом, сообщает ГТРК-Калуга.Путешественник настроен оптимистично. В Бурятии к нему присоединится его приятель. Во время путешествия они будут вести блог, и за их приключениями можно будет следить в социальных сетях. При этом калужане не исключают, что на таком долгом пути сложности обойдут стороной.- Как обычно, опасаюсь совсем плохой погоды, потому что все-таки хотелось много что посмотреть. Опасаюсь поломок, поэтому была выбрана вазовская классика - по крайней мере запчасти можно найти везде, - поделился автопутешественик.Калужанин уже начал своё путешествие и сейчас находится в Чебоксарах.