В Улан-Удэ прошёл молебен в память о сотрудниках, погибших в годы войны

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В память об погибших зажгли свечи



В день Святого великомученика Георгия Победоносца в Свято-Одигитриевском соборе столицы Бурятии прошёл молебен в память о сотрудниках органов внутренних дел, погибших в годы Великой Отечественной войны и умерших в послевоенное время. Почтить память героев, которые отдали жизнь, защищая Родину, пришли сотрудники полиции, ветераны ведомства, члены Общественного совета при управлении МВД России по Улан-Удэ.



На религиозной службе присутствовали и дети. Ребята из детской фольклорной студии «Верхнеудинские кужата», пришедшие на панихиду под руководством своих наставников – представителей Улан-удэнского городского казачьего общества – также зажгли свечи в память о павших воинах.



Иерей Алексей Шевцов призвал присутствующих всегда помнить о беспримерном подвиге защитников Отечества, молиться об их упокоении и, бережно храня, передавать эту память от поколения к поколению, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

