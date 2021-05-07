Жителя Бурятии задержали во время примерки украденной куртки

Мужчина совершил кражу на глазах у владелицы бутика



В производстве дознания Отделения МВД России по Муйскому району Бурятии находится уголовное дело по факту грабежа в торговом центре посёлка Таксимо.



Преступление произошло в конце марта. 32-летний местный житель зашёл в бутик верхней одежды и обуви и, пока продавец обслуживала клиентку, снял с плечиков у входа две мужские весенние куртки. Одежду он спрятал под свою куртку и скрылся. Уже на выходе из здания подозреваемого догнала хозяйка павильона и потребовала вернуть товар - она также находилась в бутике и спустя несколько минут заметила пропажу. Отдав женщине одну из украденных курток и ничего не сказав о наличии другой, преступник покинул торговый центр. Ущерб составил 3200 рублей.



Уже позже, после обнаружения пропажи второй вещи, владелица обратилась в полицию. Подозреваемый был задержан полицейскими по горячим следам по месту жительства, когда примерял куртку.



Мужчина нигде не работает, ранее уже был судим за имущественные преступления.



За грабёж ему грозит до четырёх лет колонии, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

