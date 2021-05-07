Задержанный мужчина находился в федеральном розыске
Ночью в селе Кижинга Кижингинского района Бурятии сработала охранная сигнализация в продуктовом магазине. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны, осмотрев периметр магазина, обнаружила с тыльной стороны здания вскрытое окно подсобного помещения. Рядом была брошена металлическая фомка.
Внутри магазина, в подсобном помещении росгвардейцы задержали мужчину, который прятался среди ящиков и мебели. При себе у задержанного был рюкзак, набитый сигаретами, консервами, продуктами – тем, что он успел сложить до приезда росгвардейцев.
При установлении личности задержанного выяснилось, что 45-летний житель Кижинги находится в федеральном розыске за совершение квартирной кражи. Задержанный был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии вора поймали на месте преступления
Общество, Фото:
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