В Бурятии вора поймали на месте преступления

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Задержанный мужчина находился в федеральном розыске



Ночью в селе Кижинга Кижингинского района Бурятии сработала охранная сигнализация в продуктовом магазине. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны, осмотрев периметр магазина, обнаружила с тыльной стороны здания вскрытое окно подсобного помещения. Рядом была брошена металлическая фомка.



Внутри магазина, в подсобном помещении росгвардейцы задержали мужчину, который прятался среди ящиков и мебели. При себе у задержанного был рюкзак, набитый сигаретами, консервами, продуктами – тем, что он успел сложить до приезда росгвардейцев.



При установлении личности задержанного выяснилось, что 45-летний житель Кижинги находится в федеральном розыске за совершение квартирной кражи. Задержанный был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

