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В Бурятии вора поймали на месте преступления

В Бурятии вора поймали на месте преступления
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Задержанный мужчина находился в федеральном розыске

Ночью в селе Кижинга Кижингинского района Бурятии сработала охранная сигнализация в продуктовом магазине. Прибывшая группа задержания вневедомственной охраны, осмотрев периметр магазина, обнаружила с тыльной стороны здания вскрытое окно подсобного помещения. Рядом была брошена металлическая фомка.

Внутри магазина, в подсобном помещении росгвардейцы задержали мужчину, который прятался среди ящиков и мебели. При себе у задержанного был рюкзак, набитый сигаретами, консервами, продуктами – тем, что он успел сложить до приезда росгвардейцев.

При установлении личности задержанного выяснилось, что 45-летний житель Кижинги находится в федеральном розыске за совершение квартирной кражи. Задержанный был доставлен в районный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии. 
кража Росгвардия
 
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