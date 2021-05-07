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Ещё 24 жителя Бурятии заболели COVID-19

Ещё 24 жителя Бурятии заболели COVID-19
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки коронавирус унёс жизни ещё трёх человек

По информации управления Роспотребнадзора. На утро 7 мая в Бурятии зарегистрировано 37 350 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (19 927) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.

Суточный прирост составил 24 новых случая: 16 человек - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Всего выздоровели от COVID-19 – 36 069 человек, в том числе 40 за последние сутки.

В стационарах республики получают лечение 270 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 186. В отделениях реанимации находится 43 пациентов (из них старше 65 лет – 25), на ИВЛ - 20 пациента (из них старше 65 – 10), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 13.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 350 коек: занято – 270, свободно – 80 коек. Занятость коечного фонда составляет 77,1%.

Амбулаторное лечение проходят 150 пациентов с COVID-19.

Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 861 человек, трое из них скончались за прошедшие сутки.

Круг контактных лиц составляет 986 человек.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжает действовать режим ограничительных мероприятий. В республике по-прежнему сохраняется масочный режим, а также требование к соблюдение социальной дистанции.  
профилактика коронавирус
 
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