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В Иркутской области отец и сын спасли двоих тонущих мужчин

В Иркутской области отец и сын спасли двоих тонущих мужчин
Общество,  Фото:screenshot
Инцидент произошёл на Братском водохранилище

3 мая около 19 часов 41-летний житель деревни Залаславской Балаганского района Иркутской области решил проехать на велосипеде по льду водохранилища до посёлка Усть-Уда, где его ждал 27-летний приятель. Тот тоже был на велосипеде, и потому, увидев приятеля, съехал с берега на лёд и двинулся ему навстречу. Молодой человек проехал порядка ста метров, но вынужден был остановиться, поскольку стал свидетелем провала старшего товарища под лёд.

По телефону он дозвонился до экстренных служб и сообщил о происшествии. На призыв о помощи откликнулся Алексей Пинигин, председатель Усть-Удинского районного общества охотников и рыболовов. Вместе с сыном Семёном они выдвинулись к месту на снегоболотоходе «Патруль». Подали с борта лестницу пострадавшему, по которой он выбрался из полыньи, затем подняли на борт второго мужчину. 

Обоих передали врачам скорой помощи в удовлетворительном состоянии.

- Причиной происшествия стал выезд на водоём в период разрушения льда, а это, к сожалению, одно из распространённых грубейших нарушений требований безопасности, допускаемых гражданами. Ситуацию осложняло состояние алкогольного опьянения пострадавших, которое не позволило им адекватно оценить опасность. Глубина водоёма в месте происшествия около 7 метров. Если бы не своевременная помощь судоводителя, все могло бы закончиться гораздо трагичней. Мы будем ходатайствовать о награждении Пинигиных за спасение на воде, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. 


Иркутская область
 
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