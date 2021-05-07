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На севере Бурятии произошло землетрясение

На севере Бурятии произошло землетрясение
Общество,  Фото:seis-bykl.ru
Подземные толчки ощущались в нескольких районах республики

На севере Бурятии произошло землетрясение. По данным Байкальского филиала СО РАН, эпицентр находился в Муйском районе. В эпицентре магнитуда составила 5. Расстояние до ближайшего населённого пункта составляло 10 км. Также подземные толчки ощущались в Баунтовском и Северо-Байкальском районах. Здесь магнитуда колебалась от 4 до 2.

Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на территории Курумканского района произошло сейсмособытие. Эпицентр находился в 19,4 км северо-западнее от села Курумкан, магнитуда в эпицентре 3,9 баллов. По информации ЕДДС, толчки не ощущались. Жертв и разрушений нет.

землетрясение
 
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