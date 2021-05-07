В Бурятии обнаружили «восьминогого» лося

«Мифы и легенды вполне могут оказаться правдой», - заявляют специалисты



В на территориях Забайкальского национального парка в Бурятии в фотоловушку попался «восьминогий» лось. Уникальный снимок опубликовали сотрудники заповедника на странице в Instagram.



- Уникальную природную аномалию разглядели на кадрах фотоловушки специалисты «Заповедного Подлеморья». Мифы и легенды о восьминогих лосях, перевозивших на своих спинах отважных древних героев эпосов, вполне могут оказаться правдой. Фотоловушка Забайкальского национального парка запечатлела одного представителя этих легендарных животных Северного заповедного Байкала, - так подписали снимок сотрудники заповедника.



Далее они пояснили, что не могут дать точную информацию о местонахождении – «Dедётся наблюдение и изучение нового для науки вида».



В комментариях подписчикам пояснили, что заявленное, конечно же, является шуткой. Многие оценили юмор и посмеялись вместе с сотрудниками заповедника: «У него ещё две серьги», «Головы тоже две», «Вот шутники то».



Кто «разоблачил» изображённое на снимке и в комментариях поделился своим наблюдением: «Лосиха с лосёнком», «Там два животных».





