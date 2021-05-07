«Мифы и легенды вполне могут оказаться правдой», - заявляют специалисты
В на территориях Забайкальского национального парка в Бурятии в фотоловушку попался «восьминогий» лось. Уникальный снимок опубликовали сотрудники заповедника на странице в Instagram.
- Уникальную природную аномалию разглядели на кадрах фотоловушки специалисты «Заповедного Подлеморья». Мифы и легенды о восьминогих лосях, перевозивших на своих спинах отважных древних героев эпосов, вполне могут оказаться правдой. Фотоловушка Забайкальского национального парка запечатлела одного представителя этих легендарных животных Северного заповедного Байкала, - так подписали снимок сотрудники заповедника.
Далее они пояснили, что не могут дать точную информацию о местонахождении – «Dедётся наблюдение и изучение нового для науки вида».
В комментариях подписчикам пояснили, что заявленное, конечно же, является шуткой. Многие оценили юмор и посмеялись вместе с сотрудниками заповедника: «У него ещё две серьги», «Головы тоже две», «Вот шутники то».
Кто «разоблачил» изображённое на снимке и в комментариях поделился своим наблюдением: «Лосиха с лосёнком», «Там два животных».
В Бурятии обнаружили «восьминогого» лося
Общество, Фото:
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