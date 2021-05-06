Фестиваль «Incalzando» в Улан-Удэ открылся концертом солистки Большого театра

Агунда Кулаева отметила, что подобного плана концерт в её профессиональной карьере состоялся впервые



Вчера состоялось открытие первого музыкального фестиваля «Incalzando» («Инкальцандо»), который проходит в Улан-Удэ с 5 по 11 мая 2021 года.



Звёзды мировой величины выступят перед улан-удэнскими зрителями в течение четырех музыкальных вечеров. Фестиваль открылся концертом солистки Большого театра Агунды Кулаевой.



Звезда мировой сцены исполнила партии из опер «Снегурочка», «Царская невеста», «Орлеанская дева», «Князь Игорь», «Сельская честь», «Аида», «Самсон и Далила». Её партнерами по сцене стали солисты оперной труппы Бурятского театра оперы и балета Баиржаб Дамбиев, Мунхзул Намхай, Александр Хандажапов, Дагвадорж Даваасурэн и Чингис Иванов.



Министр культуры Бурятии Соелма Дагаева поприветствовала участников и зрителей фестиваля.



- Мы с вами являемся свидетелями и участниками зарождения новой традиции, нового культурного события в Республике Бурятия. «Инкальцандо» в переводе с итальянского означает ускорение темпов ритма, усиление звучания. Мы с вами в эти дни сможем услышать великие произведения в исполнении оркестра театра оперы и балета, усиленный музыкантами из городов России – Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Красноярска. А также насладиться выступлением великих вокалистов мирового уровня, - отметила министр.



Агунда Кулаева впервые посетила Бурятию и отметила, что подобного плана концерт в её профессиональной карьере состоялся впервые.



- В Улан-Удэ очень тёплая публика. Буквально с первых номеров овации и «браво». Мы выходили на бис буквально после первого номера по два раза. Особую радость доставила работа с дирижером Георгием Албеговым. Помимо того, что он мой земляк, это молодой и очень перспективный музыкант. С каким профессионализмом, рвением и любовью он относится к вокальной музыке. Настолько всё чётко, грамотно, слаженно было во время репетиций. Отдельно хочется отметить моих партнёров по сцене. Такого букета мужчин у меня ещё ни разу не было. Программа оказалась очень сложной. Технически невозможно спеть в одном концерте дуэт Сантуцци и Туридду и Амнерис и Радамеса. Так или иначе, но мы это сделали, - поделилась своими впечатлениями солистка.



Георгий Албегов, являющийся художественным руководителем фестиваля, подчеркнул, что одна из задач проведения предстоящих мероприятий – усиление внимания к симфоническому оркестру Бурятского театра оперы и балета. Во время концертного вечера солировали приглашённые музыканты – Антон Когун (скрипка), Григорий Феоктистов (кларнет), Ольга Готовцева (гобой), Ксения Поскачева (арфа), Анжела Наац (бас-кларнет).



- Задача была показать новое. Мы действительно смогли подготовиться в сжатые сроки с большой отдачей от коллектива театра и оркестра, от наших приглашённых солистов. Это так называемый фестивальный оркестр, который собирается по творческим праздникам. Я думаю, это действительно стало праздником для всех любителей классической музыки. Отдельная сердечная благодарность Агунде Елкановне, за то, что она откликнулась на предложение и приехала в Бурятию, - выразил благодарность участникам и гостям Георгий Албегов.



Фестиваль Incalzando, который должен стать ежегодным, проводится при поддержке правительства Бурятии.



Агунда Елкановна Кулаева из семьи оперных певцов. Окончила Ростовскую государственную консерваторию имени Рахманинова, стажировалась в Центре оперного пения Галины Вишневской. В прошлом солистка московского театра «Новая опера», приглашённая солистка Новосибирского театра оперы и балета. С 2014 года - солистка оперной труппы Большого театра.



В её репертуаре богатая палитра партий:



Соня («Война и мир» С. С. Прокофьева, 2005), Любаша («Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, 2014), Княгиня Эболи («Дон Карлос» Дж. Верди, 2014), Снежная Королева (История Кая и Герды С. Баневича, 2014), Кончаковна («Князь Игорь» А. Бородина, 2014), Полина («Пиковая дама» П. И. Чайковского, 2015), Кармен («Кармен» Ж. Бизе, 2015), Лаура («Каменный гость» А. С. Даргомыжского, 2016), Маргарита («Осуждение Фауста» Г. Берлиоза, 2016), Весна-Красна («Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, 2017), Марина Мнишек («Борис Годунов» М. П. Мусоргского, 2019).





