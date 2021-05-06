В Бурятии может появиться музыкальная группа



Музыкальную группу планируют создать театр «Байкал» и инициатор конкурсов среди исполнителей и композиторов бурятской песни Аркадий Цыбиков.



Конкурс на определение пятёрки лучших вокалистов, которые представят Бурятию в финале фестиваля «Золотой голос Байкала», набирает темп. Заявки поступают в том числе и с Забайкальского края, с Иркутской области, Новосибирска и Москвы. Стартовавший с 3 мая приём заявок завершится 7 июня отбором лучших исполнителей и лучших песен, написанных специально для конкурсантов.



Тем временем, планы у организаторов более, чем амбициозные. Не исключается, что при наличии ярких исполнителей можно создать бурятский вариант группы «The HU».



Напомним, что для конкурса исполнителей и авторов впервые учреждены премии, которые станут серьезным вознаграждением за талант.



- Театр «Байкал» уже отсматривает поступающие заявки. А к 7 июня Бурятия, возможно, будет наблюдать рождение новых звёзд. Главное, их есть кому зажигать. А пока, любой желающий может отправить заявки и попытать удачу, - отметили в театре.



С положениями конкурсов можно ознакомиться на сайте театра «Байкал».



Заявки на конкурс исполнителей бурятской песни принимаются на почту - best5baikal@mail.ru или в любом мессенджере по номеру - 8-983-427-24-02.



