Вековой юбилей в Бурятии отметила труженик тыла

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты Бурятии

Ольга Чунихина за добросовестный труд награждена медалями



Ольга Лукьяновна Чунихина родилась 5 мая 1921 года в деревне Поддубинская Богучарского района Воронежской области. После окончания Богучарского педучилища в 1939 году начала работать в родной Поддубинской школе.



В начале войны вся семья была направлена в эвакуацию на Дальний Восток. Поезд остановился на станции Дивизионная в Улан-Удэ, куда приехали представители райкомов КПСС и председатели колхозов республики для набора людей на работу. Ольга Лукьяновна согласилась остаться в Бурят-Монголии и по направлению райкома КПСС работала заведующей школами в сёлах Ошурково, Ключи и Иволгинск Иволгинского района.



В 1944 году Ольга Лукьяновна уехала в Комсомольск-на-Амуре, где проживала в эвакуации вся семья. После замужества, в 1946 году, переехала в Иркутскую область.



Общий стаж работы более 45 лет. После выхода на пенсию с 1987 года проживает в Улан-Удэ.



Ольга Лукьяновна за добросовестный труд награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», многими юбилейными медалями и многочисленными грамотами.



Особую ценность для неё составляет «Медаль материнства 2 степени». Вместе с супругом они воспитали 5 детей. Сейчас Ольгу Лукьяновну вместе с её детьми окружают 10 внуков и 12 правнуков.



Ольга Лукьяновна считает, что её счастье в её детях, внуках, правнуках. И секрет своего долголетия она связывает с ними.



Несмотря на преклонный возраст Ольга Лукьяновна сохраняет бодрость духа и хорошее настроение. Любит смотреть телевизор, читать местную прессу, следит за новостями в стране и в республике, рассказали в минсоцзащиты Бурятии.

