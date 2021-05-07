Днём по республике +7, +12 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 7 мая по республике: местами осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северный 6-11, по южной половине местами до 15-17 м/с. Температура ночью от +4 до -1, местами до -2,-7, днём +7, +12, по югу, юго-западу до +14, +19.
В Улан-Удэ ночью небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, днём преимущественно без осадков. Ветер северный 9-14 м/с. Температура ночью +1, +3, днём +10, +12.
Местами по Бурятии дождь и мокрый снег
Общество, Фото:
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