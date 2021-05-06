Тысячи жителей Бурятии участвуют в поэтическом марафоне ко Дню Победы













Чтобы присоединиться к акции, достаточно записать на видео отрывок стихотворения о войне и разместить его в соцсетях с хештегами #занашупобеду и #строфапобеды. Также можно прислать видео на электронную почту zanashypobedy@bk.ru.



На видео, помимо главы республики, запечатлены ветеран Великой Отечественной войны, участница боевого фронта Валентина Тимофеевна Сорокина; командующий 36 армией Восточного военного округа, генерал-майор Валерий Солодчук; народная артистка Республики Бурятия Лариса Егорова; министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов; трёхкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш и другие известные жители Бурятии.Первым на видео отрывок из поэмы читает Алексей Цыденов:«Берег левый, берег правый,Снег шершавый, кромка льда...Кому память, кому слава,Кому темная вода, -Ни приметы, ни следа».А завершает ролик также присоединившийся к акции Вячеслав Дамдинцурунов:«Бой идет святой и правый.Смертный бой не ради славы,Ради жизни на земле».Всего за несколько дней в соцсетях были опубликованы тысячи подобных роликов, снятых жителями республики. Только в Instagram и ВКонтакте на 6 мая насчитывалось более 1700 видео. К акции присоединились и дети, и взрослые. Так, ученицы 2 «а» класса школы №8 Улан-Удэ зачитали стихотворение Юлии Друниной «Зинка». А Лидия Колбина из села Каленово Иволгинского района прочла отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов».