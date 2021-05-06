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Тысячи жителей Бурятии участвуют в поэтическом марафоне ко Дню Победы

Тысячи жителей Бурятии участвуют в поэтическом марафоне ко Дню Победы
Общество, 
Предложенная главой республики акция набирает популярность в Сети

Старт поэтическому марафону в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 5 мая дал глава Бурятии Алексей Цыденов. Он опубликовал на своей странице в Instagram ролик, в котором вместе с единомышленниками читает отрывки из поэмы «Василий Теркин».



На видео, помимо главы республики, запечатлены ветеран Великой Отечественной войны, участница боевого фронта Валентина Тимофеевна Сорокина; командующий 36 армией Восточного военного округа, генерал-майор Валерий Солодчук; народная артистка Республики Бурятия Лариса Егорова; министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов; трёхкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш и другие известные жители Бурятии.

Первым на видео отрывок из поэмы читает Алексей Цыденов:

«Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...
Кому память, кому слава,
Кому темная вода, -
Ни приметы, ни следа».

А завершает ролик также присоединившийся к акции Вячеслав Дамдинцурунов:

«Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле».

Всего за несколько дней в соцсетях были опубликованы тысячи подобных роликов, снятых жителями республики. Только в Instagram и ВКонтакте на 6 мая насчитывалось более 1700 видео. К акции присоединились и дети, и взрослые. Так, ученицы 2 «а» класса школы №8 Улан-Удэ зачитали стихотворение Юлии Друниной «Зинка». А Лидия Колбина из села Каленово Иволгинского района прочла отрывок из поэмы Роберта Рождественского «210 шагов».


 

Чтобы присоединиться к акции, достаточно записать на видео отрывок стихотворения о войне и разместить его в соцсетях с хештегами #занашупобеду и #строфапобеды. Также можно прислать видео на электронную почту zanashypobedy@bk.ru.
День Победы Великая Отечественная
 
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