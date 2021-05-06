Пропавшую жительницу Бурятии нашли на ферме

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина пропала почти год назад



Найдена 33-летняя жительница Иволгинского района. В конце марта прошлого года женщина уехала из дома в селе Сужа на работу в село Иволгинск. Покинув рабочее место, домой она не вернулась. Заявление от родственников о её пропаже поступило в полицию 28 ноября.



В результате пропавшая была обнаружена полицейскими 5 мая на территории фермы в Закаменском районе, где все это время работала. С ней все в порядке, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

