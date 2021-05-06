В Бурятии автомобилисты выстроили свои машины в надпись «9 мая»

Пользователи похвалили организаторов акции
В Хоринском районе Бурятии автомобилисты выстроили из машин надпись «9 мая».
- 9 мая 2021. Помним! «Хоринск онлайн» осуществил задумку друга Арефьева Максима. В память о нём воплотили его мечту! Спасибо всем, кто принял участие! – сообщается в паблике khorinsk_online, где и был изначально опубликован ролик со своеобразной акции.
Видео затем появилось во многих бурятских пабликах, сейчас пользователи активно комментируют его: «Какие молодцы, красиво получилось», «Круто», «Молодцы», «Красавчики», «Браво» и т.д.
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