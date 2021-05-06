Известные люди Бурятии прочитали отрывок из поэмы «Василий Тёркин»



«Бой идет святой и правый,

Смертный бой,

Не ради славы, ради жизни на Земле».



Принять участие в марафоне может каждый желающий. Участникам акции с 5 по 9 мая предлагается записать и выложить в своих соцсетях собственное прочтение любимого стихотворения о войне. После прочтения стиха - поздравить ветеранов и пользователей соцсетей с Днем Победы. Опубликовать запись нужно в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #строфаПобеды #знатьчтобыпомнить #занашупобеду



Также видеозапись можно отправить на электронный ящик zanashypobedy@bk.ru. И лучшие стихотворения будут транслироваться 9 мая на бурятских телеканалах. А еще победителя ждёт приз.



- У меня отец воевал, он дошёл до Берлина, имеет большие награды. Он умер от ранений, у него был осколок в предсердии. Поколение, которое жило при войне, уже исчезает, уже уходит в мир иной. И мы должны передать молодому поколению, нашим потомкам вот эту святость борьбы с войной, чтобы никогда её не было, чтобы над нами всегда было голубое небо, светило солнце, наши дети росли, наши старики были в достатке. Вот почему я поддержала эту акцию, - отметила народная артистка России Лариса Егорова.



- Для меня участие в данном мероприятии – это дань уважения всем прошедшим Великую Отечественную войну, всем тем бойцам, которые принесли победу нашей Родине. Стихотворение «Василий Тёркин и переправа» - это сильное стихотворение, которое рассказывает о боевых буднях сотен тысяч бойцов, которые преодолели ту нелегкую переправу, - объяснил Константин Эрдынеев, заведующий нейрохирургическим от делением БСМП.



Также прочитал стихи в ролике Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики республики. Министр читает следующие строчки: