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Известные люди Бурятии прочитали отрывок из поэмы «Василий Тёркин»

Известные люди Бурятии прочитали отрывок из поэмы «Василий Тёркин»
Общество, 
Глава республики объявил о старте поэтического марафона в соцсети

Глава Бурятии Алексей Цыденов в своем аккаунте в Instagram объявил о старте поэтического марафона в республике «Строфа Победы».

- Дорогие друзья, уважаемые земляки! Близится великий праздник - День Победы! В память о священном подвиге нашего народа, во славу ушедших героев приглашаю прочесть стихи о Победе. Ветераны, соратники по партии «Единая Россия», уважаемые и известные люди республики дали старт этой акции и записали отрывок из поэмы «Василий Теркин». Знакомые всем нам со школьной скамьи строки Александра Твардовского вместе со мной прочитали ветеран Великой Отечественной войны, участница боевого фронта Валентина Тимофеевна Сорокина; командующий 36 армией Восточного военного округа, генерал-майор Валерий Солодчук; народная артистка Республики Бурятия Лариса Егорова; управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода; депутат Народного Хурала Леонид Белых; трехкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш и другие наши именитые земляки, - отмечает глава региона.

 

Также прочитал стихи в ролике Вячеслав Дамдинцурунов, министр спорта и молодёжной политики республики. Министр читает следующие строчки:
 
«Бой идет святой и правый,
Смертный бой,
Не ради славы, ради жизни на Земле».

Принять участие в марафоне может каждый желающий. Участникам акции с 5 по 9 мая предлагается записать и выложить в своих соцсетях собственное прочтение любимого стихотворения о войне. После прочтения стиха - поздравить ветеранов и пользователей соцсетей с Днем Победы. Опубликовать запись нужно в своем аккаунте в социальных сетях с хэштегами #строфаПобеды #знатьчтобыпомнить #занашупобеду

Также видеозапись можно отправить на электронный ящик zanashypobedy@bk.ru. И лучшие стихотворения будут транслироваться 9 мая на бурятских телеканалах. А еще победителя ждёт приз.

- У меня отец воевал, он дошёл до Берлина, имеет большие награды. Он умер от ранений, у него был осколок в предсердии. Поколение, которое жило при войне, уже исчезает, уже уходит в мир иной. И мы должны передать молодому поколению, нашим потомкам вот эту святость борьбы с войной, чтобы никогда её не было, чтобы над нами всегда было голубое небо, светило солнце, наши дети росли, наши старики были в достатке. Вот почему я поддержала эту акцию, - отметила народная артистка России Лариса Егорова.

- Для меня участие в данном мероприятии – это дань уважения всем прошедшим Великую Отечественную войну, всем тем бойцам, которые принесли победу нашей Родине. Стихотворение «Василий Тёркин и переправа» - это сильное стихотворение, которое рассказывает о боевых буднях сотен тысяч бойцов, которые преодолели ту нелегкую переправу, - объяснил Константин Эрдынеев, заведующий нейрохирургическим от делением БСМП. 
Великая Отечественная глава Бурятии
 
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