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9 мая в небо над Улан-Удэ запустят более 300 фейерверочных зарядов

9 мая в небо над Улан-Удэ запустят более 300 фейерверочных зарядов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Военные провели недавно салютную тренировку

На одном из полигонов в Бурятии военнослужащие внештатного салютного дивизиона Восточного военного округа провели совместную салютную тренировку с гаубичной батареей ВДВ.

В мероприятии приняли участие два артиллерийских подразделения от разных воинских частей.

В ходе тренировки со стрельбой холостыми боеприпасами основной упор был сделан на достижение синхронности работы расчётов при выполнении орудийных залпов и запуске фейерверочных зарядов.

Салюты будут проведены 30-ю залпами с темпом в 15 секунд, разрыв фейерверочных зарядов будет осуществляться на высоте 250-300 метров.

Жители Улан-Удэ смогут увидеть порядка десяти видов праздничных салютов, в частности, «Ассоль», «Ассоль-хамелеон», «Солнце», «Пламенный», «Вега-1, -2, -4», «Небо». Заряды представлены в семи цветовых гаммах: серебристый, зелено-красный, красно-белый, зелено-белый, синий, голубой, желтый.

9 мая в 22:00 на острове Комсомольский силами артиллерийских подразделений Восточного военного округа для жителей и гостей Улан-Удэ состоится праздничный салют, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В небо будет запущено более 300 фейерверочных зарядов, сообщили в пресс-службе ВВО. 

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салют День Победы
 
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