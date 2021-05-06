Всего за неделю в перинатальном центре родились 109 детей
За минувшую неделю, с 26 апреля по 2 мая, в республиканском перинатальном центре родились 52 мальчика, 57 девочек. Среди новорожденных – две тройни:
1. тройня, все девочки, вес - 1270 гр., 1400 гр., 1510 гр.;
2. тройня, 1 мальчик, вес - 2390 гр., 2 девочки, вес - 2000 гр., 1760 гр.
Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в учреждении родилась тройня – все мальчики.
В Улан-Удэ родились две тройни
Общество, Фото:
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