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В Улан-Удэ родились две тройни

В Улан-Удэ родились две тройни
Общество,  Фото:pixabay.com
Всего за неделю в перинатальном центре родились 109 детей

За минувшую неделю, с 26 апреля по 2 мая, в республиканском перинатальном центре родились 52 мальчика, 57 девочек. Среди новорожденных – две тройни:

1. тройня, все девочки, вес - 1270 гр., 1400 гр., 1510 гр.;
2. тройня, 1 мальчик, вес - 2390 гр., 2 девочки, вес - 2000 гр., 1760 гр.

Как сообщал «Байкал-Daily», в середине апреля в учреждении родилась тройня – все мальчики. 
младенцы рождаемость
 
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