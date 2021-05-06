Трое читинцев ограбили бар

Они стащили 10 бутылок алкоголя



Трое молодых людей зашли в помещение бара и под предлогом покупки попросили у продавца 10 бутылок алкоголя. Пока один из парней отвлекал разговорами продавца, двое других подельников похитили продукцию и скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию.



Личности грабителей были установлены. Ими оказались читинцы 24 и 22 лет, а также 23-летний житель Читинского района. Все они ранее уже были неоднократно судимы.



Возбуждено уголовное дело «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

