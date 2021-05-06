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Трое читинцев ограбили бар

Трое читинцев ограбили бар
Общество,  Фото:pixabay.com
Они стащили 10 бутылок алкоголя

Трое молодых людей зашли в помещение бара и под предлогом покупки попросили у продавца 10 бутылок алкоголя. Пока один из парней отвлекал разговорами продавца, двое других подельников похитили продукцию и скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию.

Личности грабителей были установлены. Ими оказались читинцы 24 и 22 лет, а также 23-летний житель Читинского района. Все они ранее уже были неоднократно судимы.

Возбуждено уголовное дело «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. 
грабеж
 
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