Они стащили 10 бутылок алкоголя
Трое молодых людей зашли в помещение бара и под предлогом покупки попросили у продавца 10 бутылок алкоголя. Пока один из парней отвлекал разговорами продавца, двое других подельников похитили продукцию и скрылись. Потерпевшая обратилась в полицию.
Личности грабителей были установлены. Ими оказались читинцы 24 и 22 лет, а также 23-летний житель Читинского района. Все они ранее уже были неоднократно судимы.
Возбуждено уголовное дело «Грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору», сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Трое читинцев ограбили бар
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Они стащили 10 бутылок алкоголя
Жители республики предпочитают многосерийным историям полнометражные фильмы
Однако риск возникновения лесных пожаров сохраняется
В зоне особого контроля - частный жилой сектор, а также дачные и садовые участки
В реанимации находятся более 46 пациентов с COVID-19
Муж обвинил её в изменах
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Местами по республике пройдёт мокрый снег
Победителей определят путём общественного голосования
Соревнования проведут в 8 весовых категориях
Гражданам выплатят до 50 тысяч тугриков на «витамины»
Для него был организован персональный концерт
Поздравления принимали семьи Лазаря Афанасьева и Зои Большаковой
Участникам акции нужно прочитать стихотворение о Великой Отечественной и опубликовать его в соцсетях
Сложная обстановка на территориях Сретенского, Нерчинского, Балейского и Могочинского районов