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В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Однако риск возникновения лесных пожаров сохраняется

В республике сохраняется стабильная лесопожарная обстановка. За прошедшие сутки возгораний в лесах Бурятии не обнаружено.

Однако риск возникновения лесных пожаров сохраняется. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности. Только за последние сутки выявлено 28 нарушений правил пожарной безопасности в лесах. Напомним, в лесах республики действует особый противопожарный режим.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

- бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;

- употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

- оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы;

- заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя,

- курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

- выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 до 40 000 рублей; на юридических лиц - от 300 000 до 500 000 рублей, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.


лесные пожары
 
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