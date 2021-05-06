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В Бурятии за поджигателями травы и мусора проследят беспилотники

В Бурятии за поджигателями травы и мусора проследят беспилотники
Общество,  Фото:ГУ МЧС России по Бурятии
В зоне особого контроля - частный жилой сектор, а также дачные и садовые участки

С 20 апреля в республике действует особый противопожарный режим, в период которого категорически запрещено выжигание сухой травы и мусора, а также разведение костров на землях всех категорий.

Оперативно выявлять нарушителей сотрудникам МЧС России помогают современные технологии. Охоту на поджигателей с высоты птичьего полета ведут беспилотники. Они быстро распознают и фиксирует малейшие нарушения противопожарных требований.

- Благодаря использованию беспилотных авиационных систем можно проводить фото и видеофиксацию нарушений правил пожарной безопасности для дальнейшего привлечения виновных к административной ответственности. Такие рейды мы проводим на регулярной основе, - рассказал начальник группы применения беспилотных авиационных систем Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по республике Максим Кузьмичев.

В зоне особого контроля частный жилой сектор, а также дачные и садовые участки. Так, например, в ходе авиаразведки пожароопасной обстановки был пойман с поличным поджигатель сухой травы в селе Сотниково Иволгинского района. Беспилотный летательный аппарат быстро обнаружил загорание и определил участок, на котором мужчина разжёг костер. В отношении него составлен административный протокол. Нарушителя ждёт штраф до 4-х тысяч рублей.

- Свои действия гражданин аргументировал тем, что не знал о введении на территории республики особого противопожарного режима. Однако, Главное управление МЧС по Бурятии напоминает, что незнание закона не освобождает от ответственности. Поэтому, даже в случаях уклонения граждан от штрафа, мы делаем запрос в Росреестр и устанавливаем личность собственника–правообладателя земельного участка. Таким образом, нарушителю просто не удастся избежать наказания, - сообщила старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по республике Ирина Савинкова.

Между тем, основная задача патрулирований МЧС России — не только пресечение нарушений правил пожарной безопасности, но и проведение профилактических бесед с местными жителями. И всё же, несмотря на множество предупреждений, жители Бурятии продолжают сжигать на своих участках сухую траву и мусор. С начала года к административной ответственности уже привлечены 142 человека. Общая сумма штрафов составила 645 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Главного управления. 

беспилотники
 
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