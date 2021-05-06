В Бурятии многодетная мать едва не убила мужа

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Муж обвинил её в изменах



30 апреля Баунтовским районным судом вынесен приговор в отношении 23-летней девушки, обвиняемой в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.



В январе 2021 года она с подругой употребляла спиртное, вечером домой пришёл гражданский муж подсудимой, и они продолжили застолье. Спустя некоторое время между уже изрядно пьяными супругами возник конфликт на почве ревности: муж стал обвинять её в изменах.



Словесная перепалка переросла в потасовку, и на защиту жительницы республики ринулась её подруга, которая накинулась на потерпевшего, в результате чего они упали на пол. После чего подруга поднялась, вышла в другую комнату и начала звонить своему мужу. Потерпевший остался лежать на полу. В этот момент, его гражданская супруга нанесла ему в спину 3 удара кухонным ножом. Решив, что убила мужа, она вызвала скорую помощь, которая доставила потерпевшего в больницу.



Ранения были расценены как причинившие тяжкий вред здоровью по признаку опасности для жизни.



На суде девушка признала полностью свою вину, раскаялась. Потерпевший, простив подсудимую, просил строго её не наказывать.



Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие на иждивении троих малолетних детей, положительную характеристику по месту жительства, совершение преступления впервые, поведение потерпевшего, которое спровоцировало подсудимую на совершение преступления, а также то, что подсудимая раскаялась, фактически признала вину и т.д.



В качестве обстоятельства, отягчающего наказание, суд учёл совершение преступления в состоянии опьянения.



Приговором суда жительница Бурятии признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года условно, с испытательным сроком 4 года.



Приговор суда не вступил в законную силу, сообщили в суде.

