В Бурятии немного потеплеет

Местами по республике пройдёт мокрый снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 6 мая по республике: преимущественно без осадков, ночью по северной половине местами пройдёт мокрый снег. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью по южной половине до 15-19 м/с. Температура ночью от -3 до +2, местами по юго-западу до -3,-8. Днём от +9 до+14, местами по Прибайкалью от +3 до+8.



В Улан-Удэ переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с, ночью порывы до 17 м/с. Температура ночью около 0, днём от +10 до +12.

