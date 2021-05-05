Участникам акции нужно прочитать стихотворение о Великой Отечественной и опубликовать его в соцсетях
Жители Бурятии могут принять участие в поэтическом марафоне. Для этого нужно прочитать стихотворение, посвящённое Великой Отечественной войне, и разместить у себя на странице в социальных сетях с хештегами #занашупобеду и #строфапобеды.
К акции уже присоединились известные люди республики, записав отрывок из поэмы «Василий Тёркин». Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, строки из произведения Александра Твардовского вместе со ним прочитали ветеран Великой Отечественной войны, участница боевого фронта Валентина Тимофеевна Сорокина; командующий 36-й армией Восточного военного округа, генерал-майор Валерий Солодчук; народная артистка РБ Лариса Егорова; управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода, депутат Народного Хурала Леонид Белых; трёхкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш и другие.
Видеозапись можно отправить на zanashypobedy@bk.ru. Лучшие видеозаписи будут транслироваться 9 мая на бурятских телеканалах. Победителя ожидает приз, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.
Возрастное ограничение 0+
Жителей Бурятии приглашают на поэтический марафон
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сложная обстановка на территориях Сретенского, Нерчинского, Балейского и Могочинского районов
Наибольшую активность в беседах по телефону показали женщины
В органы внутренних дел было доставлено 214 бездомных
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с горного фестиваля «Мунку-Сардык»
Число выздоровевших превысило 36 тысяч человек
Ожидается усиление ветра до 25-28 м/с
Команда республики завоевала 8 медалей турнира
Стартовала молодёжно-патриотическая акция по отжиманиям
Николаю Ботоеву было 39 лет
Подношение хозяевам воды состоится 6 мая в Иволгинском дацане
Местами по республике возможны грозы и мокрый снег
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
В городе проведут плановые испытания тепловых сетей
В неё войдут 10 видов спорта и игра в кости
На площади Советов прошла репетиция показа инсталляции ко Дню Победы