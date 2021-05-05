Жителей Бурятии приглашают на поэтический марафон

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Участникам акции нужно прочитать стихотворение о Великой Отечественной и опубликовать его в соцсетях



Жители Бурятии могут принять участие в поэтическом марафоне. Для этого нужно прочитать стихотворение, посвящённое Великой Отечественной войне, и разместить у себя на странице в социальных сетях с хештегами #занашупобеду и #строфапобеды.



К акции уже присоединились известные люди республики, записав отрывок из поэмы «Василий Тёркин». Как рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов, строки из произведения Александра Твардовского вместе со ним прочитали ветеран Великой Отечественной войны, участница боевого фронта Валентина Тимофеевна Сорокина; командующий 36-й армией Восточного военного округа, генерал-майор Валерий Солодчук; народная артистка РБ Лариса Егорова; управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода, депутат Народного Хурала Леонид Белых; трёхкратная чемпионка Европы по женской спортивной борьбе Стальвира Оршуш и другие.



Видеозапись можно отправить на zanashypobedy@bk.ru. Лучшие видеозаписи будут транслироваться 9 мая на бурятских телеканалах. Победителя ожидает приз, сообщает пресс-служба правительства Бурятии.



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