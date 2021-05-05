Жители Монголии получат вознаграждение за вакцинацию

Гражданам выплатят до 50 тысяч тугриков на «витамины»



5 мая в Монголии прошло очередное заседание кабинета министров, на котором обсуждались меры по борьбе с пандемией COVID-19. На нём были приняты важные решения относительно вакцинации населения. В частности, было объявлено, что монгольские граждане получат вознаграждение в размере до 50 тысяч тугриков за вакцинацию.



- В целях повышения иммунитета после второй дозы вакцин Минздрав планировал подготовить пакет витаминов для вакцинированных на сумму до 50 тысяч тугриков. Однако эту сумму решено выплатить гражданам наличными, - объяснил министр финансов Болдын Жавхлан.



Также вице-премьер и глава ГЧК Сайнбуянгийн Амарсайхан объявил, что режим всеобщей готовности будет переведён с «красного» в «оранжевый» уровень.



- В стране поставка и доступность вакцин сравнительно хорошее, чем в других странах. В масштабе страны вакцинировано 1138000 граждан. Из них 25 процентов получили вторую дозу вакцин. Как и прежде у нас цель привить всех горожан первой инъекцией до 8 мая, а в июне всех жителей региона первой и второй инъекциями. Это предоставит нам возможность полного восстановления экономической деятельности. Также сегодня решено отложить открытие границ до 1 июня, поскольку распространение COVID-19 в стране не уменьшается, - заявил он.



Кроме этого, министерством здравоохранения Монголии были представлены обновлённые правила лечения больных коронавирусом. Медицинские работники, занятые диагностикой, тестированием COVID-19 и проводящие вакцинацию, а также граждане, лечащиеся с лёгкой формой заболевания в домашних условиях, будут получать финансирование в соответствии с рекомендациями семейного центра здоровья. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

