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В районах Забайкалья из-за подтопления дорог могут ввести режим ЧС

В районах Забайкалья из-за подтопления дорог могут ввести режим ЧС
Общество,  Фото:пресс-служба минстроя Забайкальского края
Сложная обстановка на территориях Сретенского, Нерчинского, Балейского и Могочинского районов

Паводковые воды осложнили дорожную обстановку в четырёх районах Забайкальского края. Сейчас рассматривается вопрос о введении на их территории режима чрезвычайной ситуации.

- Сложная обстановка на региональных дорогах в Сретенском, Нерчинском, Балейском и Могочинском районах. Дорожники на местах оценивают ущерб и приступят к восстановлению, как только позволит уровень воды, - рассказал замминистра регионального министерства строительства Сергей Кривощеков.

Отметим, что в Балейском районе на 8 и 14 километрах дороги Балей-Улятуй проезда нет, аналогичная ситуация на 15 километре дороги Калинино-Волочаевка в Нерчинском районе. Проблемы с проездом зафиксированы на дороге Могоча-Тупик в Могочинском районе. На трассе Шелопугино-Балей возле села Унда в Балейском районе вода идёт на спад, дорожники приступили к восстановительным работам. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта Забайкальского края.
Забайкальский край ЧС подтопление дороги
 
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