В Бурятии полиция проверила места, где живут бомжи

Общество, Фото: пресс-служба МВД по РБ

В органы внутренних дел было доставлено 214 бездомных



В Бурятии подведены итоги первого этапа оперативно-профилактического мероприятия «Бомж-2021». Операция проводилась с 26 по 30 апреля с целью своевременной постановки на централизованный учёт лиц без определенного места жительства, а также предупреждения правонарушений и преступлений.



В проведении операции ежедневно было задействовано 110 сотрудников органов внутренних дел республики. Совместно с полицейскими участие в ней приняли работники жилищно-коммунальных хозяйств, представители органов социальной защиты населения и медицинские работники.



В рамках мероприятий полицией проверены торговые площади, рынки, теплотрассы, подвальные и чердачные помещения жилых многоквартирных домов, а также другие места концентрации бездомных. Было выявлено и доставлено в органы внутренних дел 214 человек, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства. Из них 54 дополнительно поставлены на централизованный учёт в информационный центр МВД. Бездомные граждане были дактилоскопированы, на них составлены опознавательные карты.



- По различным основаниям с учёта (в связи со смертью, приобретением постоянного места жительства и трудоустройством, осуждением к лишению свободы) снято 116 лиц. В органы социальной защиты населения для оказания необходимой помощи направлены 18 человек, в том числе, 12 – в республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Шанс». К административной ответственности за различные правонарушения привлечены 14 граждан данной категории. В основном – за появление и распитие спиртного в общественных местах, а также несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре, - сообщает пресс-служба МВД по РБ.



В адрес директоров управляющих компаний и глав сельских поселений республики направлено 16 представлений об устранении выявленных недостатков в технической укреплённости объектов жилищной сферы.

