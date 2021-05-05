Число выздоровевших превысило 36 тысяч человек
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 5 мая зарегистрировано 37301 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% (19894) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Из 24 новых случаев коронавируса: 18 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.
Круг контактных лиц составляет 866 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 186 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.
Всего выздоровели от COVID-19 – 36009 человек, в том числе за сутки – 25.
В стационарах республики получают лечение 288 пациентов с коронавирусом, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 165. В отделениях реанимации находится 50 пациентов (из них старше 65 лет – 24), на ИВЛ - 23 пациента (из них старше 65 – 12), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.
В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 333 койки: занято – 288, свободно – 45 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%.
Амбулаторное лечение проходят 147 пациентов с коронавирусом.
Всего умерло от COVID-19, с тяжёлой сопутствующей патологией – 857, в том числе за сутки - 1.
В Бурятии подтверждено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Общество, Фото:
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