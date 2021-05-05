Борцы Бурятии успешно выступили в Якутске

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Команда республики завоевала 8 медалей турнира



С 29 апреля по 1 мая в Якутске прошёл VIII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров 2000-2002 года рождения. Спортивные соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.



В турнире приняли участие борцы Бурятии и Иркутской области. Как сообщает группа «Борцы Бурятии», по результатам соревнований места распределились следующим образом:



57 кг

Второе место - Эрдем Борогшонов (Бурятия)

Третье место - Баир Баяндуев (Бурятия)



61 кг

Третье место - Дамдин Цыренжапов (Бурятия)



65 кг

Третье место - Саян Жигжимаев (Бурятия)



70 кг

Третье место - Константин Топшиноев (Иркутская область)



74 кг

Первое место - Тумэн Бодиев (Бурятия)

Второе место - Буянто Шадапов (Бурятия)



79 кг

Третье место - Артур Елбаскин (Бурятия)



86 кг

Второе место - Аюр Нимаев (Бурятия)



125 кг

Третье место - Шота Кортиев (Иркутская область)



В рамках спортивных мероприятий также состоялись возложение цветов к памятнику Роману Дмитриеву на Комсомольской площади и презентация книги, посвящённой памяти Александра Игнатьева.

