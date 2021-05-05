Команда республики завоевала 8 медалей турнира
С 29 апреля по 1 мая в Якутске прошёл VIII международный турнир по вольной борьбе среди юниоров 2000-2002 года рождения. Спортивные соревнования были посвящены памяти заслуженного тренера СССР, олимпийского чемпиона Романа Дмитриева.
В турнире приняли участие борцы Бурятии и Иркутской области. Как сообщает группа «Борцы Бурятии», по результатам соревнований места распределились следующим образом:
57 кг
Второе место - Эрдем Борогшонов (Бурятия)
Третье место - Баир Баяндуев (Бурятия)
61 кг
Третье место - Дамдин Цыренжапов (Бурятия)
65 кг
Третье место - Саян Жигжимаев (Бурятия)
70 кг
Третье место - Константин Топшиноев (Иркутская область)
74 кг
Первое место - Тумэн Бодиев (Бурятия)
Второе место - Буянто Шадапов (Бурятия)
79 кг
Третье место - Артур Елбаскин (Бурятия)
86 кг
Второе место - Аюр Нимаев (Бурятия)
125 кг
Третье место - Шота Кортиев (Иркутская область)
В рамках спортивных мероприятий также состоялись возложение цветов к памятнику Роману Дмитриеву на Комсомольской площади и презентация книги, посвящённой памяти Александра Игнатьева.
Борцы Бурятии успешно выступили в Якутске
Общество, Фото:
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